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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος που φωτογράφιζε κατηγορούμενο μέσα στη δικαστική αίθουσα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 51χρονος που φωτογράφιζε κατηγορούμενο μέσα στη δικαστική αίθουσα
Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι φωτογράφιζε συγγενή του κατά τη διάρκεια της δίκης και έστελνε τις εικόνες σε άλλο συγγενικό πρόσωπο
Δικαστική αίθουσα και συγγενή του κατηγορούμενο φωτογράφιζε 51χρονος, ο οποίος συνελήφθη από δικαστικό φρουρό στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Ο 51χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όχι μόνο φωτογράφιζε το συγγενικό του πρόσωπο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά έστελνε και τις φωτογραφίες σε άλλο συγγενή του μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνό του.
Ο 51χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όχι μόνο φωτογράφιζε το συγγενικό του πρόσωπο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά έστελνε και τις φωτογραφίες σε άλλο συγγενή του μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνό του.
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