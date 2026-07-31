Στο Λαύριο εσπευσμένα το Blue Star Paros μετά τον απόπλου από τον Πειραιά, επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Blue Star Paros Ασθενής Επιβάτης Σισμανόγλειο

Στο Λαύριο εσπευσμένα το Blue Star Paros μετά τον απόπλου από τον Πειραιά, επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο

Ένας 43χρονος επιβάτης αποβιβάστηκε για να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιό του με προορισμό τη Σύρο

Στο Λαύριο εσπευσμένα το Blue Star Paros μετά τον απόπλου από τον Πειραιά, επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο
Αναγκαστικό κατάπλου στο λιμάνι του Λαυρίου έκανε το Blue Star Paros, για να αποβιβάσει ασθενή που βρισκόταν στο πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο που είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για τη Σύρο «έδεσε» κατεπειγόντως στο λιμάνι του Λαυρίου. 

Ο 43χρονος Έλληνας ασθενής αποβιβάστηκε και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, ενώ στη συνέχεια το Blue Star Paros απέπλευσε και συνέχισε το δρομολόγιό του.

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