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Στο Λαύριο εσπευσμένα το Blue Star Paros μετά τον απόπλου από τον Πειραιά, επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο
Στο Λαύριο εσπευσμένα το Blue Star Paros μετά τον απόπλου από τον Πειραιά, επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο
Ένας 43χρονος επιβάτης αποβιβάστηκε για να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιό του με προορισμό τη Σύρο
Αναγκαστικό κατάπλου στο λιμάνι του Λαυρίου έκανε το Blue Star Paros, για να αποβιβάσει ασθενή που βρισκόταν στο πλοίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο που είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για τη Σύρο «έδεσε» κατεπειγόντως στο λιμάνι του Λαυρίου.
Ο 43χρονος Έλληνας ασθενής αποβιβάστηκε και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, ενώ στη συνέχεια το Blue Star Paros απέπλευσε και συνέχισε το δρομολόγιό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο που είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για τη Σύρο «έδεσε» κατεπειγόντως στο λιμάνι του Λαυρίου.
Ο 43χρονος Έλληνας ασθενής αποβιβάστηκε και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, ενώ στη συνέχεια το Blue Star Paros απέπλευσε και συνέχισε το δρομολόγιό του.
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