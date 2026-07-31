Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, οι πυροσβέστες ύψωσαν «ασπίδα» στο Ψυχιατρείο στο Δαφνί
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω, οι πυροσβέστες ύψωσαν «ασπίδα» στο Ψυχιατρείο στο Δαφνί
Στο σημείο επιχειρούσαν 14 εναέρια, 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα
Οριοθετημένη είναι πλέον, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Παρασκευή (31/7) στις 15:29 στο Ποικίλο Όρος στην Περιφερειακή Αιγάλεω.
Στις 16:25 το 112 έστειλε μήνυμα για εκκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι.
Δεκατέσσερις ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί) μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στα νοσοκομεία «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο, λόγω της πυρκαγιάς. Επίσης, μεταφέρθηκαν τρία άτομα στο «Δρομοκαΐτειο», τα οποία είχαν επισκεφθεί το «Δαφνί» λόγω εφημερίας, η οποία συνεχίζεται με ιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε στο «Δρομοκαΐτειο».
Το υγειονομικό προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής υπό τον συντονισμό του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, παραμένε σε πλήρη ετοιμότητα και είχε εκπονηθεί σχέδιο για την πιθανή εκκένωση του νοσοκομείου, αν η πυρκαγιά πλησιάζε επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:29 σε δασική έκταση στις παρυφές του Ποικίλου Όρους στην περιοχή του Ασπροπύργου και κατευθύνεται νότια. Στο σημείο επιχειρούσαν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη 7 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.
Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης, Περιστερίου. Συνολικά εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 16:03 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16:22 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αφαία Χαιδαρίου και στο 'Ανω Δάσος Χαιδαρίου με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω Λεωφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από το Νεόκτιστα Ασπροπύργου.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στις 16:25 το 112 έστειλε μήνυμα για εκκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι.
Δεκατέσσερις ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί) μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στα νοσοκομεία «Αττικόν» και Δρομοκαΐτειο, λόγω της πυρκαγιάς. Επίσης, μεταφέρθηκαν τρία άτομα στο «Δρομοκαΐτειο», τα οποία είχαν επισκεφθεί το «Δαφνί» λόγω εφημερίας, η οποία συνεχίζεται με ιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε στο «Δρομοκαΐτειο».
Το υγειονομικό προσωπικό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής υπό τον συντονισμό του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, παραμένε σε πλήρη ετοιμότητα και είχε εκπονηθεί σχέδιο για την πιθανή εκκένωση του νοσοκομείου, αν η πυρκαγιά πλησιάζε επικίνδυνα τις εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:29 σε δασική έκταση στις παρυφές του Ποικίλου Όρους στην περιοχή του Ασπροπύργου και κατευθύνεται νότια. Στο σημείο επιχειρούσαν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη 7 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.
Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των δήμων Ασπροπύργου, Φυλής, Πετρούπολης, Περιστερίου. Συνολικά εστάλησαν δύο μηνύματα μέσω του 112, το πρώτο στις 16:03 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16:22 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Αφαία Χαιδαρίου και στο 'Ανω Δάσος Χαιδαρίου με κατεύθυνση προς Περιστέρι μέσω Λεωφόρο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από το Νεόκτιστα Ασπροπύργου.
Δείτε αποκλειστικό βίντεο drone από το protothema
Αποκαταστάθηκε η κίνηση των οχημάτων στη περιοχή του Χαϊδαρίου, όπου νωρίτερα η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε εκτροπές κυκλοφορίας στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού, λόγω πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
Έφτασαν κοντά στα σπίτια οι φλόγες
Δρόμος - «φάντασμα» η Αθηνών - Κορίνθου λόγω της φωτιάς
Δείτε φωτογραφίες από το μέτωπο της φωτιάς
Δήμος Αθηναίων: Κλείνουν από τα μεσάνυχτα οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς
Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που ισχύει αύριο, οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα (διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων), από σήμερα τα μεσάνυχτα, έως νεότερης ενημέρωσης.
Παράλληλα, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:
Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.
Η Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες, οι οποίες ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.λπ.).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.
Σε συνεχή ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.
Επιπροσθέτως, ενεργοποιείται το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.
Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο, να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).
Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες
Αποφύγετε επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά
Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει ισχυρή σύσταση προς το κοινό να αποφύγει μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου, οποιαδήποτε εργασία σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως:
- χρήση γυμνής φλόγας,
- εργασία με σπινθήρες,
- ηλεκτροσυγκόλληση και οξυγονοκόλληση,
- κοπή μετάλλων με τροχό,
- χρήση φλόγιστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια.
Φωτογραφίες: Facebook - Πυρκαγιά Ενημέρωση
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