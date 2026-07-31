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Παναθηναϊκός: Σοκ με Παντελίδη που υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης στο φιλικό με την Athens Kallithea
Παναθηναϊκός: Σοκ με Παντελίδη που υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης στο φιλικό με την Athens Kallithea
Τρομερά άτυχος ο νεαρός επιθετικός των πράσινων, τραυματίστηκε σοβαρά στο φιλικό και θα οδηγηθεί άμεσα στο χειρουργείο
Ραντεβού με την ατυχία του είχε ο Παύλος Παντελίδης.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στον επαναληπτικό αγώνα με την Πάκσι, αντιμετώπισαν σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα την Athens Kallithea.
Κατά τη διάρκεια του ο Παντελίδης δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα και αποχώρησε υποβασταζόμενος με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ να κάνουν λόγο για κάταγμα κνήμης-περόνης.
Ο νεαρός επιθετικός το βράδυ θα υποβληθεί σε επέμβαση και μετά την ολοκλήρωση της θα ξεκαθαρίσει και ο χρόνος που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης (μίνιμουμ τέσσερις μήνες).
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στον επαναληπτικό αγώνα με την Πάκσι, αντιμετώπισαν σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα την Athens Kallithea.
Κατά τη διάρκεια του ο Παντελίδης δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα και αποχώρησε υποβασταζόμενος με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ να κάνουν λόγο για κάταγμα κνήμης-περόνης.
Ο νεαρός επιθετικός το βράδυ θα υποβληθεί σε επέμβαση και μετά την ολοκλήρωση της θα ξεκαθαρίσει και ο χρόνος που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης (μίνιμουμ τέσσερις μήνες).
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