Παναθηναϊκός: Σοκ με Παντελίδη που υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης στο φιλικό με την Athens Kallithea
SPORTS
Παναθηναϊκός Παύλος Παντελίδης Athens kallithea

Παναθηναϊκός: Σοκ με Παντελίδη που υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης στο φιλικό με την Athens Kallithea

Τρομερά άτυχος ο νεαρός επιθετικός των πράσινων, τραυματίστηκε σοβαρά στο φιλικό και θα οδηγηθεί άμεσα στο χειρουργείο

Παναθηναϊκός: Σοκ με Παντελίδη που υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης στο φιλικό με την Athens Kallithea
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Ραντεβού με την ατυχία του είχε ο Παύλος Παντελίδης.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στον επαναληπτικό αγώνα με την Πάκσι, αντιμετώπισαν σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα την Athens Kallithea.

Κατά τη διάρκεια του ο Παντελίδης δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα και αποχώρησε υποβασταζόμενος με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ να κάνουν λόγο για κάταγμα κνήμης-περόνης.

Ο νεαρός επιθετικός το βράδυ θα υποβληθεί σε επέμβαση και μετά την ολοκλήρωση της θα ξεκαθαρίσει και ο χρόνος που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης (μίνιμουμ τέσσερις μήνες).
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