Με αριθμό ρεκόρ 60 αθλητών και αθλητριών η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου
Με αριθμό ρεκόρ 60 αθλητών και αθλητριών η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου
Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 αθλητές και αθλήτριες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024
Με αποστολή ρεκόρ θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που θα διεξαχθεί από τις 10 έως και τις 16 Αυγούστου στο Μπέρμινγχαμ.
Η Ελληνική ομάδα θα απαρτίζεται από 60 αθλητές και αθλήτριες ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης πριν δυο χρόνια.
Οι 25 θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά. Από αυτούς 14 άνδρες και 11 γυναίκες θα έχουν την πρώτη εμπειρία από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.
Τα ατομικά αγωνίσματα χωρίς ελληνική συμμετοχή είναι τα 1.500 μ., τα 5.000 μ., τα 10.000 μ. και τα 3.000 μ. στιπλ.
Εντυπωσιακό πως ο Δημήτρης Τσιάμης συμμετέχει για 8η φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Κατερίνα Στεφανίδη θα πάει στο έβδομο Ευρωπαϊκό της.
Αναλυτικά η Ελληνική ομάδα και τα αγωνίσματα που θα λάβουν μέρος οι αθλητές και οι αθλήτριες
Άνδρες
Σωτήρης Γκαραγκάνης - 200μ., 4Χ100μ.
Βασίλης Μυριανθόπουλος - 200μ., 4Χ100μ.
Γιώργος Φρανκς - 400μ.
Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος - 110μ. εμπ.
Δημήτρης Λεβαντίνος - 400μ. εμπ.
Γιώργος Σταμούλης - Μαραθώνιος
Αντώνης Μέρλος - Ύψος
Η Ελληνική ομάδα θα απαρτίζεται από 60 αθλητές και αθλήτριες ενώ το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης πριν δυο χρόνια.
Οι 25 θα λάβουν μέρος για πρώτη φορά. Από αυτούς 14 άνδρες και 11 γυναίκες θα έχουν την πρώτη εμπειρία από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση.
Τα ατομικά αγωνίσματα χωρίς ελληνική συμμετοχή είναι τα 1.500 μ., τα 5.000 μ., τα 10.000 μ. και τα 3.000 μ. στιπλ.
Εντυπωσιακό πως ο Δημήτρης Τσιάμης συμμετέχει για 8η φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Κατερίνα Στεφανίδη θα πάει στο έβδομο Ευρωπαϊκό της.
Αναλυτικά η Ελληνική ομάδα και τα αγωνίσματα που θα λάβουν μέρος οι αθλητές και οι αθλήτριες
Άνδρες
Σωτήρης Γκαραγκάνης - 200μ., 4Χ100μ.
Βασίλης Μυριανθόπουλος - 200μ., 4Χ100μ.
Γιώργος Φρανκς - 400μ.
Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος - 110μ. εμπ.
Δημήτρης Λεβαντίνος - 400μ. εμπ.
Γιώργος Σταμούλης - Μαραθώνιος
Αντώνης Μέρλος - Ύψος
Αντρέα Μίτα - Ύψος
Εμμανουήλ Καραλής - Επί Κοντώ
Γιάννης Ρίζος - Επί Κοντώ
Μίλτος Τεντόγλου - Μήκος
Νίκος Σταματονικολός - Μήκος
Νικόλας Ανδρικόπουλος - Τριπλούν
Ανδρέας Πανταζής - Τριπλούν
Δημήτρης Τσιάμης - Τριπλούν
Κώστας Γεννίκης - Σφαιροβολία
Ιάσων Μαχαίρας - Σφαιροβολία
Οδυσσέας Μουζενίδης - Σφαροβολία
Δημήτρης Παυλίδης - Δισκοβολία
Χρήστος Φραντζεσκάκης - Σφυροβολία
Γιώργος Παπαναστασίου - Σφυροβολία
Μιχάλης Αναστασάκης - Σφυροβολία
Δημήτρης Τσίτσος - Ακοντισμός
Γιώργος Κριτούλης - Βάδην
Ανδρέας Παπαστεργίου - Βάδην
Κώστας Ντεντόπουλος - Βάδην
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ - Μαραθώνιος Βάδην
Γιώργος Κελεπούρης - Μαραθώνιος Βάδην
Ανδρέας Καραγιάννης - Μαραθώνιος Βάδην
Νικόλας Παναγιωτόπουλος - 4Χ100μ.
Θοδωρής Βροντινός - 4Χ100μ.
Γιάννης Βοσκόπουλος - 4Χ100μ.
Γιάννης Νυφαντόπουλος - 4Χ100μ.
Γυναίκες
Πολυνίκη Εμμανουηλίδου - 100μ. , 200μ., 4Χ100μ.
Ραφαέλα Σπανουδάκη - 100μ., 200μ., 4Χ100μ.
Δήμητρα Τσουκαλά - 200μ., 4Χ100μ.
Γεωργία Δεσπολλάρη - 800μ.
Ματίνα Νούλα - Μαραθώνιος
Παναγιώτα Δόση - Ύψος
Κατερίνα Στεφανίδη - Επί Κοντώ
Αριάδνη Αδαμοπούλου - Επί Κοντώ
Αντριάνα Γκόγκα - Μήκος
Ναταλία Μπέση - Μήκος
Οξάνα Κορένεβα - Τριπλούν
Σπυριδούλα Καρύδη - Τριπλούν
Μαρία Ραφαηλίδου - Σφαιροβολία
Μαρία Μαγκούλια - Σφαιροβολία
Κρίστυ Αναγνωστοπούλου - Δισκοβολία
Σταματία Σκαρβέλη - Σφυροβολία
Ελίνα Τζένγκο - Ακοντισμός
Αναστασία Ντραγκομίροβα - Έπταθλο
Χριστίνα Παπαδοπούλου - Βάδην
Αναστασία Αντωνοπούλου - Βάδην
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη - Μαραθώνιος Βάδην
Πένυ Τσινοπούλου - Μαραθώνιος Βάδην
Όλγα Φιάσκα - Μαραθώνιος Βάδην
Έφη Κουρκουτσάκη -Μαραθώνιος Βάδην
Σοφία Καμπερίδου - 4Χ100μ.
Αποστολία Αντωνάτου - 4Χ100μ.
Αργυρώ Παπαδεράκη - 4Χ100μ.
Εμμανουήλ Καραλής - Επί Κοντώ
Γιάννης Ρίζος - Επί Κοντώ
Μίλτος Τεντόγλου - Μήκος
Νίκος Σταματονικολός - Μήκος
Νικόλας Ανδρικόπουλος - Τριπλούν
Ανδρέας Πανταζής - Τριπλούν
Δημήτρης Τσιάμης - Τριπλούν
Κώστας Γεννίκης - Σφαιροβολία
Ιάσων Μαχαίρας - Σφαιροβολία
Οδυσσέας Μουζενίδης - Σφαροβολία
Δημήτρης Παυλίδης - Δισκοβολία
Χρήστος Φραντζεσκάκης - Σφυροβολία
Γιώργος Παπαναστασίου - Σφυροβολία
Μιχάλης Αναστασάκης - Σφυροβολία
Δημήτρης Τσίτσος - Ακοντισμός
Γιώργος Κριτούλης - Βάδην
Ανδρέας Παπαστεργίου - Βάδην
Κώστας Ντεντόπουλος - Βάδην
Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ - Μαραθώνιος Βάδην
Γιώργος Κελεπούρης - Μαραθώνιος Βάδην
Ανδρέας Καραγιάννης - Μαραθώνιος Βάδην
Νικόλας Παναγιωτόπουλος - 4Χ100μ.
Θοδωρής Βροντινός - 4Χ100μ.
Γιάννης Βοσκόπουλος - 4Χ100μ.
Γιάννης Νυφαντόπουλος - 4Χ100μ.
Γυναίκες
Πολυνίκη Εμμανουηλίδου - 100μ. , 200μ., 4Χ100μ.
Ραφαέλα Σπανουδάκη - 100μ., 200μ., 4Χ100μ.
Δήμητρα Τσουκαλά - 200μ., 4Χ100μ.
Γεωργία Δεσπολλάρη - 800μ.
Ματίνα Νούλα - Μαραθώνιος
Παναγιώτα Δόση - Ύψος
Κατερίνα Στεφανίδη - Επί Κοντώ
Αριάδνη Αδαμοπούλου - Επί Κοντώ
Αντριάνα Γκόγκα - Μήκος
Ναταλία Μπέση - Μήκος
Οξάνα Κορένεβα - Τριπλούν
Σπυριδούλα Καρύδη - Τριπλούν
Μαρία Ραφαηλίδου - Σφαιροβολία
Μαρία Μαγκούλια - Σφαιροβολία
Κρίστυ Αναγνωστοπούλου - Δισκοβολία
Σταματία Σκαρβέλη - Σφυροβολία
Ελίνα Τζένγκο - Ακοντισμός
Αναστασία Ντραγκομίροβα - Έπταθλο
Χριστίνα Παπαδοπούλου - Βάδην
Αναστασία Αντωνοπούλου - Βάδην
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη - Μαραθώνιος Βάδην
Πένυ Τσινοπούλου - Μαραθώνιος Βάδην
Όλγα Φιάσκα - Μαραθώνιος Βάδην
Έφη Κουρκουτσάκη -Μαραθώνιος Βάδην
Σοφία Καμπερίδου - 4Χ100μ.
Αποστολία Αντωνάτου - 4Χ100μ.
Αργυρώ Παπαδεράκη - 4Χ100μ.
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