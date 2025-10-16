ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ντουμπάι BC Μπαρτσελόνα Euroleague

Euroleague: Φοβερή η Ντουμπάι BC, κέρδισε 83-78 την Μπαρτσελόνα

Σούπερ εμφάνιση έκανε ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 23 πόντους 

Euroleague: Φοβερή η Ντουμπάι BC, κέρδισε 83-78 την Μπαρτσελόνα
Εντυπωσιακή η Ντουμπάι επικράτησε 83-78 της Μπαρτσελόνα στην "Coca Cola Arena" στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague. Κορυφαίος του αγώνα ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, Φιλίπ Πετρούσεφ. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες πλέον με ρεκόρ 3-2.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά εξασφαλίζοντας διψήφια διαφορά 18-5 στο 7΄, με τη «Μπάρτσα» να αντεπιτίθεται στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο δέχτηκε μόλις 9 πόντους και πέτυχε 19.

Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές

Οι Καταλανοί όμως δεν είχαν βρει «αντίδοτο» στον Καμπενγκελέ ο οποίος «σκέπασε» τα καλάθια με 9 ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο. Στην άμυνα όσο κι αν προσπαθούσαν να «πατήσουν γκάζι», αδυνατούσαν να περιορίσουν τους Πετρούσεφ, Μπέικον. Έτσι, 11 λεπτά πριν από το τέλος (29΄) τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση με τις δύο ομάδες να έχουν από 56 πόντους. Το «μπρα ντε φερ» συνεχίστηκε μέχρι το 34΄ όταν η Ντουμπάι έκανε σερί 9-0 και ξέφυγε 72-63. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως οι Πετρούσεφ, Μπέικον έκαναν το 80-70 στο 39΄ και τα πάντα είχαν κριθεί.

Σούπερ εμφάνιση έκανε ο Φιλίπ Πετρούσεφ με 23 πόντους (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές) και 7 ριμπάουντ, ο Μπέικον είχε 20 πόντους, ενώ ο Καμπενγκελέ 10π. και 13ρ.

Για τη Μπαρτσελόνα διακρίθηκαν οι Σεγκέλια (19π.), Μπριθουέλα (19π., 4/9 τρίποντα). 

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 33-34, 58-56, 83-78.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά 

