Τραγωδία δίχως τέλος: 57 νεκροί κατά την απόπειρα χιλιάδων μεταναστών να φτάσουν στη Θέουτα - Επίθεση και προσβολή της εδαφικής μας ακεραιότητας, λέει ο Σάντσεθ

Την ίδια ώρα, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, η Γαλλία ενίσχυσε τις δυνάμεις της στα σύνορα με την Ισπανία





Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα και δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα, στην πλευρά του Μαρόκου, πρόσθεσε. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.







BREAKING:



🇪🇸 An “absolute migratory emergency” has been declared in Spain's enclave of Ceuta after a massive surge of illegal migrants.



Hundreds of Moroccan and Algerian migrants who flooded the Spanish enclave yesterday breached the border fence today without control.



In… pic.twitter.com/nrfH8YywlE — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2026





Σάντσεθ: Είναι επίθεση και προσβολή της εδαφικής μας ακεραιτότητας

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι επέστρεψαν στο Μαρόκο, είτε μέσω των μεθοριακών φυλακίων είτε από τρύπες στον φράκτη και κάποιοι από αυτούς έλεγαν ότι δεν μπόρεσαν να βρουν φαγητό ή κατάλυμα στη Θέουτα. «Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί ήρθα, και τώρα επιστρέφω», είπε ένας νεαρός που δήλωσε ότι κατάγεται από την Ταγγέρη. «Δεν έχω φάει από χθες το μεσημέρι, αν και είχα χρήματα μαζί μου (…) Αυτό που κάνουμε δεν είναι ούτε καλό, ούτε ευχάριστο».



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Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η ένωση αστυνομικών της Ισπανίας AUGC ανέφερε ότι την Πέμπτη ήταν ελάχιστοι οι αστυνομικοί που φρουρούσαν τον φράκτη και για αυτό αδυνατούσαν να σταματήσουν την εισβολή.



Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες είπε ότι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν τη μαζική εισροή ενδέχεται να ήταν η απόφαση που έλαβε αυτόν τον μήνα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, με βάση την οποία δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται συνοπτικά η είσοδος σε μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ επιχειρούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι ακόμη και αυτή η απόφαση δεν απαγορεύει την απέλασή τους.



Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, χιλιάδες επίδοξοι μετανάστες συνέρρευσαν στην πόλη Φντιντέκ τη νύχτα, παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Κάποιοι από αυτούς άρχισαν να φεύγουν από την πόλη σήμερα. Μολονότι ο «δρόμος» προς τη Θέουτα έδειχνε κλειστός, κάποιες ομάδες έψαχναν στην ακτή εναλλακτικούς τρόπους για να παρακάμψουν τον φράκτη.



Πενήντα επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια τους να φτάσουν στη Θέουτα της Ισπανίας ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στον θύλακα αυτόν.Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα και δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα, στην πλευρά του Μαρόκου, πρόσθεσε. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν, άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθραύστη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη.Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα χρησιμοποιώντας γκλομπ, δακρυγόνα και νερό υπό πίεση. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου είπαν ότι είδαν ένα καμένο λεωφορείο και επτά αυτοκίνητα κατεστραμμένα από τις συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους.Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οχήματα των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων, ενώ δεκάδες επίδοξοι μετανάστες κοιτούσαν από έναν λόφο, αδυνατώντας να περάσουν στη Θέουτα.Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι επέστρεψαν στο Μαρόκο, είτε μέσω των μεθοριακών φυλακίων είτε από τρύπες στον φράκτη και κάποιοι από αυτούς έλεγαν ότι δεν μπόρεσαν να βρουν φαγητό ή κατάλυμα στη Θέουτα. «Ειλικρινά, δεν ξέρω γιατί ήρθα, και τώρα επιστρέφω», είπε ένας νεαρός που δήλωσε ότι κατάγεται από την Ταγγέρη. «Δεν έχω φάει από χθες το μεσημέρι, αν και είχα χρήματα μαζί μου (…) Αυτό που κάνουμε δεν είναι ούτε καλό, ούτε ευχάριστο».Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ταξίδεψε σήμερα στη Θέουτα και δήλωσε ότι η μαζική εισβολή είναι «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας», σημειώνοντας ότι, με τη συνεργασία του Μαρόκου, επιταχύνονται οι διαδικασίες επαναπατρισμού όσων πέρασαν παράνομα στον θύλακα.Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η ένωση αστυνομικών της Ισπανίας AUGC ανέφερε ότι την Πέμπτη ήταν ελάχιστοι οι αστυνομικοί που φρουρούσαν τον φράκτη και για αυτό αδυνατούσαν να σταματήσουν την εισβολή.Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες είπε ότι ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν τη μαζική εισροή ενδέχεται να ήταν η απόφαση που έλαβε αυτόν τον μήνα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, με βάση την οποία δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται συνοπτικά η είσοδος σε μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ επιχειρούν να φτάσουν στη Θέουτα ή τη Μελίγια. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι ακόμη και αυτή η απόφαση δεν απαγορεύει την απέλασή τους.Στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, χιλιάδες επίδοξοι μετανάστες συνέρρευσαν στην πόλη Φντιντέκ τη νύχτα, παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Κάποιοι από αυτούς άρχισαν να φεύγουν από την πόλη σήμερα. Μολονότι ο «δρόμος» προς τη Θέουτα έδειχνε κλειστός, κάποιες ομάδες έψαχναν στην ακτή εναλλακτικούς τρόπους για να παρακάμψουν τον φράκτη.

«Άργησα», είπε απλά ο 32χρονος Μπραχίμ από την Ταγγέρη, ο οποίος ήλπιζε ότι θα περνούσε στη Θέουτα αλλά βρήκε κλειστή την πύλη. Μεταξύ αυτών που συγκεντρώθηκαν για να περάσουν ήταν γυναίκες και παιδιά, όχι μόνο από το Μαρόκο αλλά και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.



Η Γαλλία ενισχύει τις δυνάμεις της στα σύνορα με την Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Γαλλία ενισχύει τις δυνάμεις της στα σύνορα με την Ισπανία. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.



Ειδικότερα, ενημέρωσε μέσω Χ ότι από σήμερα, «οι ενισχύσεις τριπλασιάζονται, με 184 αστυνομικούς να κινητοποιούνται και ενισχυμένη επιτήρηση από drones».



«Από αύριο Σάββατο θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας έτσι σε 334 τον αριθμό αστυνομικών και χωροφυλάκων (που αναπτύσσονται εκτάκτως) επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως», σημείωσε.



Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε επίσης ότι τρία αεροσκάφη της Συνοριοφυλακής θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, ενώ θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία.