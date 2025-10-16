Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Φενερμπαχτσέ - Μπάγερν 88-73: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για τους Τούρκους
Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους ο Γιάντουνεν με 15 πόντους (5/6)τρ. και ο Γουίλμπεκιν με 14 και (4/8) τρ.
Με άμυνα για σεμινάριο, η Φενερμπαχτσέ νίκησε 88-73 τη Μπάγερν στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Euroleague.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσους δέχτηκε μόλις 26 πόντους από το 10΄ έως το 33΄ και έφτασε άνετα στην επικράτηση ενώ στην κατάταξη βρίσκεται στο 2-3 μαζί με τη σημερινή της αντίπαλο.
Η Φενέρ ξεκίνησε το ματς παρουσιάζοντας τα αρνητικά συμπτώματα των προηγούμενων αναμετρήσεων.
Αυτό έδωσε την ευκαιρία στη Μπάγερν να πάρει «κεφάλι» στο σκορ και να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +6 (14-20).
Σταδιακά, οι πρωταθλητές Ευρώπης βελτίωσαν την εικόνα τους, κάλυψαν το χαμένο έδαφος και στις αρχές του β΄ ημιχρόνου εξασφάλισαν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (42-32 στο 22΄).
Αυτό σημαίνει ότι είχαν επί μέρους σκορ 28-12 μέσα σε 12 λεπτά, βρίσκοντας λύσεις σχεδόν απ΄όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν.
Στο τέλος της τρίτης περιόδου η διαφορά άνοιξε στο +16 (62-46) και το υπόλοιπο του ματς ήταν τυπική διαδικασία.
Η Μπάγερν έμεινε σχεδόν 8 λεπτά χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, από το 25΄ έως το 33΄ σκόραρε μόνο δύο ελεύθερες βολές και το 51-44 έγινε 72-46.
Πολύ εύκολα η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, μετά από τρεις συνεχόμενες και δύο εντός έδρας ήττες, επέστρεψε στις επιτυχίες με το τελικό 88-73.
Την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ πραγματοποίησε ο Μίκαελ Γιάντουνεν με 15π και 5/6 τρίποντα, ενώ ο Γουϊλμπεκιν είχε 14 με 4/8.
Για τη Μπάγερν που τα... έσπασε από το τρίποντο (5/21) στάθηκε μόνο ο Ομπστ με 13π. και 3/7 από τα 6,75.
Τα δεκάλεπτα: 14-20, 37-32, 62-46, 88-73
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
