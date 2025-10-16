«Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ» - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης και οι Σέρρες στο Twitter
Ένας συντηρητικός χαρακτήρας στη σειρά είναι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και η επιλογή αυτή ενθουσίασε το κοινό - «Για μάθημα σε σχολεία»
Σε μια σκηνή από το επεισόδιο της ερχόμενης Τρίτης, 21 Οκτωβρίου, η θεία Σταματίνα επισκέπτεται, μαζί με τον αδερφό της Λευτέρη (τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Γάλλος), μια γιατρό, ρόλο που ερμηνεύει η Νατάσσα Εξηνταβελώνη.
Η επίσκεψη γίνεται με αφορμή το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, όμως εκεί αποκαλύπτεται ένα καλά κρυμμένο μυστικό που αλλάζει τα πάντα.
Η Σταματίνα είναι ίντερσεξ και το γεγονός αυτό παραμένει άγνωστο σε όλους εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια.
Αυτή κι αν ήταν αποκάλυψη! Η θεια Σταματίνα ειναι το «Ι» στο ΛΟΑΤΚΙ. 🏳️🌈— ΑΝΤ1 (@ANT1TV) October 15, 2025
👉 Οι #Serres έρχονται την Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.#ant1tv #StayTuned pic.twitter.com/3LhXUYMEeG
Τότε, ο τηλεοπτικός «Λευτέρης» θυμάται: «Όταν γεννήθηκε θυμάμαι αμυδρά ένα χειρουργείο, μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει», με τη γιατρό να προσθέτει:
«Δυστυχώς, κύριε Χρηστίδη, η κοινωνία με τη συνενοχή και της ιατρικής δεν έχει φερθεί δίκαια στα ίντερσεξ άτομα. Προσπάθησε να τα χωρέσει στα καλούπια της και παρενέβη βίαια τόσο στη φυσιολογία τους όσο και στην ψυχολογία τους».
Με τον τρόπο αυτό, ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε φωνή σε μια ομάδα ανθρώπων που σπάνια έχουν εκπροσώπηση, ειδικά στη μυθοπλασία, προωθώντας έτσι την αποδοχή της διαφορετικότητας. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα θετικά σχόλια στο Twitter διαδέχτηκαν το ένα το άλλο, με το τηλεοπτικό κοινό να συγχαίρει τον Γιώργο Καπουτζίδη για την κίνησή του να προσθέσει έναν τέτοιο χαρακτήρα στη σειρά.
Δείτε τα σχόλια στο X
#Σερρες— Έβδομος υιός 🖤🤍🤘 (@evdomosyios) October 15, 2025
Θεία FOR THE WIN!
Για αλλη μια φορά μόνο ο Καπουτζίδης θα μπορούσε να γράψει για το intersex σε ρόλο του.— Deppy 🤯🤯 (@Deppy_official) October 14, 2025
Πόσο δε για την θεία Σταματίνα #serres
Intersex ή θεία Σταματίνα #serres— StefanosRagos (@Stefanos_Ragos) October 14, 2025
Τι ανατροπαρα είναι αυτή με θεία Σταματίνα #serres— Πρόεδρος Κατουρλίδες (@Kostas_Thoneick) October 14, 2025
Η θεία Σταματίνα είναι ο καλύτερος χαρακτήρας του Καπουντζιδη. Τέλος #Serres— Marios Andriotis (@Smithjohnma) October 14, 2025
Το 8ο επεισόδιο έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεια.— 👑ELENI👑 (@Eleni848484) October 15, 2025
Σύντομα, κατανοητά, περιεκτικά, εξηγήσες τα πάντα όλα
Σε ευχαριστούμε όρθιοι 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏#serres
πόσο όμορφα τα αποψινά μυνήματα. και το ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια με τις ταμπέλες και έχουν κάθε δικαίωμα να τις χρησιμοποιούν, και το ότι κανείς δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να κρύβεται και το ότι τα intersex άτομα είναι απολύτως φυσιολογικά! ❤️#serres— δήμητρα 🍒 (@lcvingannette) October 14, 2025
Διακριτικο τοσο οσο.— Χρυσο_Βατομουρο (@Xryso_Batomoyro) October 15, 2025
Για μαθημα σε σχολεια.#σερρες #serres https://t.co/Zh3rCI8QU5
Προτεινω το σηριαλ να μετονομαστει σε "Θεια Σταματινα". Αμεσα.#serres #Σερρες https://t.co/eskd7m8fnf— Χρυσο_Βατομουρο (@Xryso_Batomoyro) October 15, 2025
Τι σημαίνει ο όρος «ίντερσεξ»Ο όρος ίντερσεξ (ή διαφυλικός, σύμφωνα με την ελληνική απόδοση) περιγράφει τα άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου – όπως γεννητικά όργανα, ορμόνες ή χρωμοσωμικό προφίλ – τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές κατηγορίες «αρσενικό» ή «θηλυκό». Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ορατές από τη γέννηση ή να γίνουν αντιληπτές αργότερα στη ζωή. Ο όρος ίντερσεξ προτιμάται από την ίδια την κοινότητα, καθώς υπογραμμίζει τη φυσικότητα και την ποικιλία του ανθρώπινου σώματος, πέρα από τα στερεότυπα του φύλου.
