«Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ» - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης και οι Σέρρες στο Twitter
Ένας συντηρητικός χαρακτήρας στη σειρά είναι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και η επιλογή αυτή ενθουσίασε το κοινό - «Για μάθημα σε σχολεία»

Γεωργία Κοτζιά
Ο  Γιώργος Καπουτζίδης, μέσα από τη σειρά «Σέρρες» παρουσίασε για πρώτη φορά έναν ίντερσεξ χαρακτήρα σε τηλεοπτική σειρά, μέσα από έναν πιο συντηρητικό ρόλο που κανείς δεν περίμενε, τη «θεία Σταματίνα», την οποία ενσαρκώνει η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Σε μια σκηνή από το επεισόδιο της ερχόμενης Τρίτης, 21 Οκτωβρίου, η θεία Σταματίνα επισκέπτεται, μαζί με τον αδερφό της Λευτέρη (τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Γάλλος), μια γιατρό, ρόλο που ερμηνεύει η Νατάσσα Εξηνταβελώνη.

Η επίσκεψη γίνεται με αφορμή το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, όμως εκεί αποκαλύπτεται ένα καλά κρυμμένο μυστικό που αλλάζει τα πάντα.

Η Σταματίνα είναι ίντερσεξ και το γεγονός αυτό παραμένει άγνωστο σε όλους εδώ και 60 ολόκληρα χρόνια.

Στη σκηνή, η γιατρός ακούγεται να εξηγεί: «Ίντερσεξ ονομάζονται τα άτομα που γεννιούνται με διάφορες φυσικές παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους. Οι παραλλαγές αυτές εκφράζονται είτε ως προς τα χρωμοσώματα, είτε σε σχέση με την εξωτερική ή εσωτερική ανατομία τους. […] Η αδερφή σας δεν διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο γιατί δεν έχει ωοθήκες ώστε να εμφανίσει καρκίνο εκεί. Για την ακρίβεια δεν έχει κανένα γυναικείο αναπαραγωγικό όργανο. Μεγάλωσε ως γυναίκα, αλλά η ανατομία της δεν είναι ούτε αμιγώς γυναικεία, ούτε αμιγώς ανδρική. Είναι η ανατομία ενός ίντερσεξ ατόμου. Δυστυχώς, κανείς ποτέ δεν της το είπε και ούτε εσείς το γνωρίζατε».

Τότε, ο τηλεοπτικός «Λευτέρης»  θυμάται: «Όταν γεννήθηκε θυμάμαι αμυδρά ένα χειρουργείο, μια επέμβαση που έπρεπε να κάνει», με τη γιατρό να προσθέτει:  

«Δυστυχώς, κύριε Χρηστίδη, η κοινωνία με τη συνενοχή και της ιατρικής δεν έχει φερθεί δίκαια στα ίντερσεξ άτομα. Προσπάθησε να τα χωρέσει στα καλούπια της και παρενέβη βίαια τόσο στη φυσιολογία τους όσο και στην ψυχολογία τους».

Με τον τρόπο αυτό, ο Γιώργος Καπουτζίδης έδωσε φωνή σε μια ομάδα ανθρώπων που σπάνια έχουν εκπροσώπηση, ειδικά στη μυθοπλασία, προωθώντας έτσι την αποδοχή της διαφορετικότητας.  Όπως ήταν αναμενόμενο, τα θετικά σχόλια στο Twitter διαδέχτηκαν το ένα το άλλο, με το τηλεοπτικό κοινό να συγχαίρει τον Γιώργο Καπουτζίδη για την κίνησή του να προσθέσει έναν τέτοιο χαρακτήρα στη σειρά. 

Τι σημαίνει ο όρος «ίντερσεξ»

Ο όρος ίντερσεξ (ή διαφυλικός, σύμφωνα με την ελληνική απόδοση) περιγράφει τα άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου – όπως γεννητικά όργανα, ορμόνες ή χρωμοσωμικό προφίλ – τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές κατηγορίες «αρσενικό» ή «θηλυκό». Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ορατές από τη γέννηση ή να γίνουν αντιληπτές αργότερα στη ζωή. Ο όρος ίντερσεξ προτιμάται από την ίδια την κοινότητα, καθώς υπογραμμίζει τη φυσικότητα και την ποικιλία του ανθρώπινου σώματος, πέρα από τα στερεότυπα του φύλου.

Γεωργία Κοτζιά
