«Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ» - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης και οι Σέρρες στο Twitter

Τι σημαίνει ο όρος «ίντερσεξ»

Ο όρος ίντερσεξ (ή διαφυλικός, σύμφωνα με την ελληνική απόδοση) περιγράφει τα άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου – όπως γεννητικά όργανα, ορμόνες ή χρωμοσωμικό προφίλ – τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές κατηγορίες «αρσενικό» ή «θηλυκό». Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ορατές από τη γέννηση ή να γίνουν αντιληπτές αργότερα στη ζωή. Ο όρος ίντερσεξ προτιμάται από την ίδια την κοινότητα, καθώς υπογραμμίζει τη φυσικότητα και την ποικιλία του ανθρώπινου σώματος, πέρα από τα στερεότυπα του φύλου.