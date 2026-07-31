Το συγκινητικό βίντεο της Μίλαν για τον Φράνκο Μπαρέζι
Το συγκινητικό βίντεο της Μίλαν για τον Φράνκο Μπαρέζι
Οι «ροσονέρι» αποχαιρετούν τον εμβληματικό αρχηγό τους, μεταξύ άλλων και με ένα τετράλεπτο βίντεο
Η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι έχει σκορπίσει απέραντη θλίψη σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας πέθανε στα 66 του χρόνια και τα μηνύματα είναι δεκάδες από ανθρώπους του σπορ.
Η Μίλαν, η ομάδα, που υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή αποχαιρέτησε τον Μπαρέζι με ένα συγκινητικό βίντεο.
«Το νούμερο 6, για πάντα. Αντίο αρχηγέ» είναι το μήνυμα που το συνοδεύει.
Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας πέθανε στα 66 του χρόνια και τα μηνύματα είναι δεκάδες από ανθρώπους του σπορ.
Η Μίλαν, η ομάδα, που υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή αποχαιρέτησε τον Μπαρέζι με ένα συγκινητικό βίντεο.
«Το νούμερο 6, για πάντα. Αντίο αρχηγέ» είναι το μήνυμα που το συνοδεύει.
Our number 6, forever. ♾️— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
Ciao, Capitano ❤️🖤 pic.twitter.com/Ofkk2iozHe
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