Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Οι αστυνομικοί έχουν βρει τα ρούχα και τον εξοπλισμό που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια
Ανακοίνωση για τη σύλληψη των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί σχετικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα εξέδωσε η ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 22χρονοι κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός του αιματηρού περιστατικού της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της μεσσηνιακής πόλης.
Στη ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί έχουν βρει τα ρούχα και τον εξοπλισμό που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου που φέρεται ως εκτελεστής, ο νεαρός αρνείται πως πυροβόλησε, υποστηρίζοντας ότι δεν έφερε όπλο και δεν συμμετείχε στη δολοφονία.
Στο κάδρο έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.
Υπενθυμίζεται ότι το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης (14/10) όταν ο 22χρονος συνεργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο άνδρες είχαν ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή αλλά επειδή η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκονταν υπό επιτήρηση.
Μετά τη δημοσιοποίηση όμως της φωτογραφίας στην οποία φαίνονταν οι δυο τους πάνω στο σκούτερ ο συνεργός αποφάσισε να παραδοθεί.
Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.
Για την υπόθεση, συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης δύο 22χρονοι ημεδαποί, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινή ώρα της 5-10-2025, άγνωστος δράστης μετέβη σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ, όπου με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί ομοίως θανάσιμα. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη ΦοινικούνταΑπό τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία -2- ατόμων, καθώς και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος έτερου ατόμου, που τελέστηκαν την 05-10-2025 στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.
Για την υπόθεση, συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης δύο 22χρονοι ημεδαποί, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.
Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας την 14-10-2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίσθηκε και προσήχθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.
Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι, σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.
Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του την 07-09-2025.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση.
