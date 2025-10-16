Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας την 14-10-2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίσθηκε και προσήχθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι, σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του την 07-09-2025.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση.