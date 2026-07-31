Η FIFA δηλώνει «κανείς δεν ξεπουλά το ποδόσφαιρο», αλλά ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο παραιτήθηκε με αιχμές

Η Διεθνής Ομοσπονδία ποδοσφαίρου με αναρτήσεις της απάντησε στις επιθέσεις που δέχεται για την προσπάθεια της να πουλήσει μερίδια των διοργανώσεων της, αλλά την ίδια ώρα ο Κάρλος Κορντέιρο, ανώτερος σύμβουλος του Τζιάνι Ινφαντίνο ανακοίνωσε την αποχώρηση του





«Σύμφωνα με την αποστολή της, η διοίκηση της FIFA διερευνά την ιδέα της ενοποίησης των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA –που καλύπτουν τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, τις χορηγίες, τις αδειοδοτήσεις, τα εισιτήρια και τη φιλοξενία (hospitality)– με την επιχειρησιακή διεξαγωγή των διοργανώσεων της FIFA, μέσω της δημιουργίας της FIFA Forward Enterprise (FFE).», αναφέρει το μήνυμα του προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας







Στο άμεσο μέλλον, η διοίκηση της FIFA θα συζητήσει την πρόταση –όπως περιγράφεται στις παρακάτω πληροφορίες– με τις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη (MAs) της και το Συμβούλιο της FIFA. Σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές της FIFA, η πρόταση αυτή θα προχωρήσει μόνο εάν την υποστηρίξει η πλειοψηφία των Ομοσπονδιών-Μελών και εάν το Συμβούλιο της FIFA εγκρίνει τις απαιτούμενες κανονιστικές ενημερώσεις.





https://x.com/FIFAcom/status/2082777220846596301







«Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι κάτι που η FIFA θα εξετάσει ποτέ. Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την αντίθεσή τους και να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις, αλλά καμία μεμονωμένη οντότητα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί και τις 211 ομοσπονδίες-μέλη σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε ο Ινφαντίνο φωτογραφίζοντας την UEFA που ήταν η πρώτη Συνομοσπονδία η οποία αντέδρασε τόσο έντονα...







Ωστόσο, εάν η εκάστοτε ομοσπονδία συμφωνήσει με την πρόταση FFE, θα λάβει 40 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2027-30, ενώ οι μεταγενέστερες πληρωμές θα παραμείνουν οι ίδιες.



Παραίτηση σοκ και αιχμές από στενό συνεργάτη του Ινφαντίνο

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Ο 70χρονος Κορντέιρο κατείχε τη θέση αυτή για πέντε χρόνια, μετά από μια καριέρα στην επενδυτική τραπεζική. Χαρακτήρισε τις προτάσεις ως «μια κακή συμφωνία για τις Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA, μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο και μια κακή συμφωνία για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος».



Ο Κορντέιρο, ο οποίος εκπροσώπησε επίσης τη FIFA στην ειδική ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ανέφερε σε δήλωσή του:

«Ως ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και διαχρονικός φίλαθλος του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ να παραμένω θεατής την ώρα που η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Στην πρώτη επίσημη αντίδραση της FIFA μετά τον σάλο που ακολούθησε από την αποκάλυψη για τις προθέσεις της να πουλήσει μερίδια από διοργανώσεις της (και δη το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ) σε ιδιωτικά funds, όχι μόνο δεν έδειξε διάθεση να αποσύρει το σχέδιο και το... τελεσίγραφο προς τις εθνικές ομοσπονδίες (πρέπει να απαντήσουν αν δέχονται ή όχι έως τις 19 Σεπτεμβρίου), αλλά ξεκαθάρισε ότι «δεν ξεπουλάει το ποδόσφαιρο» και απλά είναι διατεθειμένη να ακούσει τις όποιες ενστάσεις υπάρχουν!«Σύμφωνα με την αποστολή της, η διοίκηση της FIFA διερευνά την ιδέα της ενοποίησης των εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA –που καλύπτουν τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, τις χορηγίες, τις αδειοδοτήσεις, τα εισιτήρια και τη φιλοξενία (hospitality)– με την επιχειρησιακή διεξαγωγή των διοργανώσεων της FIFA, μέσω της δημιουργίας της FIFA Forward Enterprise (FFE).», αναφέρει το μήνυμα του προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζιάνι Ινφαντίνο και συνεχίζειΜια διαδικασία διαβούλευσης ξεκίνησε την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026, μετά τη λήψη μιας πρότασης που στοχεύει στην υπερταχεία προώθηση μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών έργων, όπως στάδια και εθνικά προπονητικά κέντρα –τα οποία διαφορετικά θα ήταν απρόσιτα εντός ενός μεμονωμένου κύκλου του προγράμματος FIFA Forward– αποδεσμεύοντας εμπορική αξία που προηγουμένως παρέμενε ανεκμετάλλευτη.Στο άμεσο μέλλον, η διοίκηση της FIFA θα συζητήσει την πρόταση –όπως περιγράφεται στις παρακάτω πληροφορίες– με τις 211 Ομοσπονδίες-Μέλη (MAs) της και το Συμβούλιο της FIFA. Σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές της FIFA, η πρόταση αυτή θα προχωρήσει μόνο εάν την υποστηρίξει η πλειοψηφία των Ομοσπονδιών-Μελών και εάν το Συμβούλιο της FIFA εγκρίνει τις απαιτούμενες κανονιστικές ενημερώσεις.«Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι κάτι που η FIFA θα εξετάσει ποτέ. Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την αντίθεσή τους και να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις, αλλά καμία μεμονωμένη οντότητα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί και τις 211 ομοσπονδίες-μέλη σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε ο Ινφαντίνο φωτογραφίζοντας την UEFA που ήταν η πρώτη Συνομοσπονδία η οποία αντέδρασε τόσο έντονα...Κάτω από το μήνυμα Ινφαντίνο υπάρχει η επεξήγηση όλου του πρότζεκτ με τη FIFA να επιβεβαιώνει εάν οι ομοσπονδίες-μέλη είναι αντίθετες στο σχέδιο FFE (FIFA Forward Enterprise) αλλά η πρόταση υπερψηφιστεί, όσοι διαφωνούν θα εξακολουθούν να λαμβάνουν 20 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας στον κύκλο 2027-30 (και στη συνέχεια 22 εκατ. δολάρια την περίοδο 2031-34 και 24 εκατ. δολάρια την περίοδο 2035-38), ανεξάρτητα από το αν θα πωληθεί οποιοδήποτε μερίδιο της FFE σε ιδιώτες επενδυτές.Ωστόσο, εάν η εκάστοτε ομοσπονδία συμφωνήσει με την πρόταση FFE, θα λάβει 40 εκατομμύρια δολάρια την περίοδο 2027-30, ενώ οι μεταγενέστερες πληρωμές θα παραμείνουν οι ίδιες.Παραίτηση σοκ και αιχμές από στενό συνεργάτη του ΙνφαντίνοΛίγη ώρα μετά τη δημόσια τοποθέτηση της FIFA, ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρού της Τζάνι Ινφαντίνο, Κάρλος Κορντέιρο, υπέβαλε την παραίτησή του λόγω της αντίθεσής του στα σχέδια για την πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.Ο 70χρονος Κορντέιρο κατείχε τη θέση αυτή για πέντε χρόνια, μετά από μια καριέρα στην επενδυτική τραπεζική. Χαρακτήρισε τις προτάσεις ως «μια κακή συμφωνία για τις Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA, μια κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο και μια κακή συμφωνία για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος».Ο Κορντέιρο, ο οποίος εκπροσώπησε επίσης τη FIFA στην ειδική ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ανέφερε σε δήλωσή του:«Ως ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και διαχρονικός φίλαθλος του ποδοσφαίρου, δεν μπορώ να παραμένω θεατής την ώρα που η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δεν είχα καμία ανάμειξη σε αυτή την πρόταση και εναντιώνομαι σε αυτήν κατηγορηματικά.



Το ποδόσφαιρο υπήρξε θεμελιώδες στη ζωή μου και μετά από περισσότερα από 35 χρόνια στην τραπεζική, κατανοώ τόσο την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου όσο και τις συνέπειες της παραχώρησης μέρους του. Γι' αυτόν τον λόγο, η πρόταση αυτή πρέπει να απορριφθεί».



Ο Κορντέιρο υποστήριξε ότι η FIFA διαθέτει ήδη «έκτακτους οικονομικούς πόρους», επισημαίνοντας τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια εσόδων που παρήγαγε κατά τον κύκλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022–2026, αμφισβητώντας την ανάγκη πώλησης μεριδίου της FFE για την άντληση κεφαλαίων.



«Εάν οι Ομοσπονδίες-Μέλη πιστεύουν ότι απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις για την ανάπτυξη του αθλήματος, η FIFA διαθέτει ήδη την οικονομική ικανότητα να παράσχει αυτή τη στήριξη από τους υπάρχοντες πόρους της», συνέχισε. «Σε αυτό το πλαίσιο, η πώληση ενός μόνιμου μεριδίου στο πιο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο του ποδοσφαίρου για την άντληση 4,2 δισ. δολαρίων βγάζει ελάχιστο νόημα. Υποθηκεύει το μέλλον του ποδοσφαίρου χωρίς καμία πειστική δικαιολογία».



Ο Κορντέιρο ασκησε επίσης κριτική στη διαφάνεια της διαδικασίας και στα αναπάντητα ερωτήματα που προέκυψαν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ανεύθυνη διακυβέρνηση.

«Γιατί αυτή η συμφωνία; Γιατί τώρα; Τι εποπτεία υπάρχει; Ποιος ωφελείται; Υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία; Τι είδους διακυβέρνηση θα εφαρμοστεί; Τι θα κερδίσουν τελικά οι επενδυτές και με τι κόστος για το ποδόσφαιρο;», έγραψε ο Κορντέιρο.



«Αυτή η πρόταση αποτελεί κομβικό ζήτημα για το μέλλον της FIFA. Μετά από προσεκτική σκέψη, δεν μπορώ πλέον να συνεχίσω στον ρόλο μου ως ανώτερος σύμβουλος του προέδρου της FIFA. Ως εκ τούτου, υπέβαλα την παραίτησή μου με άμεση ισχύ».



Ο Κορντέιρο διορίστηκε ανώτερος σύμβουλος της FIFA για την παγκόσμια στρατηγική και τη διακυβέρνηση τον Σεπτέμβριο του 2021. Διετέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ (U.S. Soccer) μεταξύ 2018 και 2020, πριν παραιτηθεί εν μέσω αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης της εθνικής ομάδας γυναικών για την ισότητα των αμοιβών.



«Ήταν προνόμιο ζωής να υπηρετήσω τη FIFA για περισσότερα από πέντε χρόνια και να συνεργαστώ με αφοσιωμένους ανθρώπους με αρχές, που νοιάζονται βαθιά για το άθλημα», κατέληξε ο Κορντέιρο. «Ελπίζω ότι θα μιλήσουν κι εκείνοι, διότι αποφάσεις αυτού του μεγέθους πρέπει να λαμβάνονται προς το συμφέρον του ποδοσφαίρου και όχι εκείνων που πρόκειται να κερδοσκοπήσουν από αυτό».













