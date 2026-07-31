Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική πόλο Κορασίδων, 11-7 στον τελικό την Ισπανία
Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική πόλο Κορασίδων, 11-7 στον τελικό την Ισπανία
Η Ελλάδα ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου με κυριαρχική εμφάνιση, στη διοργάνωση που έγινε στο Ζάγκρεμπ
Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο Κορασίδων.
Η Εθνική ομάδα Κ16 με τον Αργύρη Θεοδωρόπουλο στον πάγκο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, που ολοκληρώθηκε στο Ζάγκρεμπ.
Επικράτησε στον τελικό με 11-7 της Ισπανίας με κυριαρχική εμφάνιση καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.
Οι διεθνείς πήραν το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα. Έφτασαν στο 8-3 στο πρώτο μισό του τελικού (σε αυτό το επίπεδο κάθε περίοδος έχει διάρκεια 6 λεπτά) και διατήρησαν τη διαφορά.
Η Ισπανία μείωσε 9-5 αλλά μέχρι εκεί.
Η Ελλάδα έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Τα 6λεπτα: 4-2, 4-1, 2-2, 1-2
ΕΛΛΑΔΑ (Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.
Η Εθνική ομάδα Κ16 με τον Αργύρη Θεοδωρόπουλο στον πάγκο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, που ολοκληρώθηκε στο Ζάγκρεμπ.
Επικράτησε στον τελικό με 11-7 της Ισπανίας με κυριαρχική εμφάνιση καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.
Οι διεθνείς πήραν το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα. Έφτασαν στο 8-3 στο πρώτο μισό του τελικού (σε αυτό το επίπεδο κάθε περίοδος έχει διάρκεια 6 λεπτά) και διατήρησαν τη διαφορά.
Η Ισπανία μείωσε 9-5 αλλά μέχρι εκεί.
Η Ελλάδα έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Τα 6λεπτα: 4-2, 4-1, 2-2, 1-2
ΕΛΛΑΔΑ (Θεοδωρόπουλος): Βούτσικα, Ελμισιάν 1, Μοροχλιάδου, Τσίγκα 2, Λαμπάτου 1, Μανουσάκη 2, Ανδρεάδη, Μουστάκα 1, Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 2, Καραγιάννη, Κοντάκου, Νικολοπούλου, Πλεμμένου.
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