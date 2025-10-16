ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Πρόεδρος Παρτίζαν για Λεσόρ: «Προσπαθήσαμε να τον φέρουμε πίσω, όμως ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό»
SPORTS
Ματίας Λεσόρ Παρτίζαν Παναθηναϊκός Οστόγια Μιχαϊλοβιτς

Πρόεδρος Παρτίζαν για Λεσόρ: «Προσπαθήσαμε να τον φέρουμε πίσω, όμως ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

Όσα δήλωσε ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς για τον πρώην παίκτη της Παρτίζαν, Ματίας Λεσόρ και την προσπάθεια της ομάδας να τον εντάξει ξανά στο δυναμικό της 

Πρόεδρος Παρτίζαν για Λεσόρ: «Προσπαθήσαμε να τον φέρουμε πίσω, όμως ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Προσπάθεια να πάρει πίσω στην Παρτίζαν τον Ματίας Λεσόρ έκανε ο πρόεδρος της όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του.

Ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς μίλησε με τον άσο του Παναθηναϊκού αλλά εκείνος αποφάσισε να παραμείνει στο τριφύλλι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο MozzartSports:

«Λοιπόν, ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του πέρυσι, το οποίο ο Παναθηναϊκός επέκτεινε μετά τον τραυματισμό του. Έτσι έγινε, μιλήσαμε μαζί του και απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να μείνει στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι όλο.

Δεν είναι μυστικό. Μιλήσαμε μαζί του, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Λεσόρ. Βοηθήσαμε πραγματικά τον Λεσόρ και ο Λεσόρ μας βοήθησε», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Προήλθε από τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης και μεγάλωσε με την Παρτιζάν όσον αφορά την ποιότητά του… Έγινε ο παίκτης που είναι σήμερα.

Αλλά επίσης το ανταπέδωσε, έδωσε πολύ ιδρώτα με τη φανέλα της Παρτιζάν. Και όλοι αγαπάμε πραγματικά τον Λεσόρ, είναι ακόμα μέλος της οικογένειάς μας».


Ειδήσεις σήμερα:

«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης