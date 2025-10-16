Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Πρόεδρος Παρτίζαν για Λεσόρ: «Προσπαθήσαμε να τον φέρουμε πίσω, όμως ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό»
Πρόεδρος Παρτίζαν για Λεσόρ: «Προσπαθήσαμε να τον φέρουμε πίσω, όμως ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό»
Όσα δήλωσε ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς για τον πρώην παίκτη της Παρτίζαν, Ματίας Λεσόρ και την προσπάθεια της ομάδας να τον εντάξει ξανά στο δυναμικό της
Προσπάθεια να πάρει πίσω στην Παρτίζαν τον Ματίας Λεσόρ έκανε ο πρόεδρος της όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του.
Ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς μίλησε με τον άσο του Παναθηναϊκού αλλά εκείνος αποφάσισε να παραμείνει στο τριφύλλι.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στο MozzartSports:
«Λοιπόν, ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του πέρυσι, το οποίο ο Παναθηναϊκός επέκτεινε μετά τον τραυματισμό του. Έτσι έγινε, μιλήσαμε μαζί του και απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να μείνει στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι όλο.
Δεν είναι μυστικό. Μιλήσαμε μαζί του, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Λεσόρ. Βοηθήσαμε πραγματικά τον Λεσόρ και ο Λεσόρ μας βοήθησε», ανέφερε και πρόσθεσε:
«Προήλθε από τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης και μεγάλωσε με την Παρτιζάν όσον αφορά την ποιότητά του… Έγινε ο παίκτης που είναι σήμερα.
Αλλά επίσης το ανταπέδωσε, έδωσε πολύ ιδρώτα με τη φανέλα της Παρτιζάν. Και όλοι αγαπάμε πραγματικά τον Λεσόρ, είναι ακόμα μέλος της οικογένειάς μας».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς μίλησε με τον άσο του Παναθηναϊκού αλλά εκείνος αποφάσισε να παραμείνει στο τριφύλλι.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στο MozzartSports:
«Λοιπόν, ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του πέρυσι, το οποίο ο Παναθηναϊκός επέκτεινε μετά τον τραυματισμό του. Έτσι έγινε, μιλήσαμε μαζί του και απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να μείνει στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι όλο.
Δεν είναι μυστικό. Μιλήσαμε μαζί του, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Λεσόρ. Βοηθήσαμε πραγματικά τον Λεσόρ και ο Λεσόρ μας βοήθησε», ανέφερε και πρόσθεσε:
«Προήλθε από τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης και μεγάλωσε με την Παρτιζάν όσον αφορά την ποιότητά του… Έγινε ο παίκτης που είναι σήμερα.
Αλλά επίσης το ανταπέδωσε, έδωσε πολύ ιδρώτα με τη φανέλα της Παρτιζάν. Και όλοι αγαπάμε πραγματικά τον Λεσόρ, είναι ακόμα μέλος της οικογένειάς μας».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα