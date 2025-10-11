Έξαλλος ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Ρουμανίας - Δείτε βίντεο

Ο 80χρονος προπονητής φάνηκε να αποχωρεί, αλλά επέστρεψε και συνέχισε σε οργισμένο τόνο:«Υπάρχει ένα όριο και εγώ δεν το δέχομαι να το ξεπερνούν. Είπε ότι ήμουν τρεις ώρες στο μασάζ και αποκοιμήθηκα… Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει σωστή και υπεύθυνη συμπεριφορά. Στην ηλικία μου με βάζετε σε γελοία θέση και ο κόσμος πιστεύει αυτά που λέτε. Έχω δουλέψει, έχω θυσιαστεί, έχω παίξει, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να έρχεται ένας που δεν έχει κάνει τίποτα και να με προσβάλλει έτσι. Όσο δουλεύει αυτός ο άνθρωπος στο κανάλι σας δεν πρόκειται να μιλήσω ποτέ ξανά σε εσάς».