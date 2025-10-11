Έξαλλος ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό της Ρουμανίας - Δείτε βίντεο
Στο συγκεκριμένο μέσο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι ο 80χρονος τεχνικός είχε αποκοιμηθεί στο τραπέζι του μασάζ και ο προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας ανακοίνωσε εμπάργκο δηλώσεων μέχρι να απολυθεί

Η Ρουμανία αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής (12/10) την Αυστρία σ' ένα ματς που έχε χαρακτήρα τελικού καθώς θέλει μόνο νίκη για να μείνει ζωντανή στη μάχη της διεκδίκησης της δεύτερης θέσης (οι Αυστριακοί είναι σχεδόν σίγουροι πρώτοι) στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ωστόσο, η κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας μόνο καλή δεν είναι με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου να δέχεται έντονη κριτική για το θέμα του Ραζβάν Μαρίν (δήλωσε ότι έχει μυϊκό πρόβλημα και δεν έκανε προπονήσεις, ενώ η μαγνητική του παίκτη είναι καθαρή και ουσιαστικά έχασε μόνο μία προπόνηση και ο πατέρας του ποδοσφαιριστή του έκανε σφοδρή επίθεση) και τώρα να αντιμετωπίζει ένα ακόμη πρόβλημα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το συγκεκριμένο ματς, οι Ρουμάνοι αντιμετώπισαν τη Μολδαβία σε φιλική αναμέτρηση την περασμένη Πέμπτη και σήμερα τα ρουμανικά ΜΜΕ έφεραν στη δημοσιότητα βίντεο με το επεισόδιο που διαδραματίστηκε στο φινάλε του αγώνα.

Ο έμπειρος τεχνικός εμφανίστηκε κανονικά στη μικτή ζώνη και κάθισε μπροστά από την κάμερα, όμως μόλις πληροφορήθηκε ότι το flash interview ήταν για το Digi Sport, σηκώθηκε και αποχώρησε.

Κι αυτή η αντίδραση οφείλεται σε μια είδηση που είχε μεταδώσει ο δημοσιογράφος Ρέμους Ραουρεάνου, τακτικός σχολιαστής του σταθμού. Ο Ραουρεάνου είχε αναφέρει πως ο προπονητής είχε «αποκοιμηθεί πάνω στο τραπέζι του μασάζ» και είχε καθυστερήσει σε μια προπόνηση – κάτι που εξόργισε τον έμπειρο τεχνικό.

Όπως φαίνεται σε πλάνα που μεταδόθηκαν στο Digi Sport Special, ο Λουτσέσκου ξέσπασε λεκτικά κατά του δημοσιογράφου, λέγοντας:

«Τα καλύτερα τα έχω δώσει ήδη αλλού, σε εσάς δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ποιοι είστε εσείς;», ακούγεται να λέει ο Λουτσέσκου κι όταν του απαντούνε «από το Digi Sport», γύρισε και τους είπε:

«Τότε φεύγω! Όσο αυτός που είπε ότι ήμουν στο μασάζ και κοιμήθηκα δουλεύει εκεί, εγώ δεν ξαναμιλάω σε κανέναν από εσάς. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει εμένα, έχω μια ηλικία, έχω κάνει πράγματα στη ζωή μου. Ένας ανόητος δεν μπορεί να λέει τέτοια! Να τον διώξουν!»

Ο 80χρονος προπονητής φάνηκε να αποχωρεί, αλλά επέστρεψε και συνέχισε σε οργισμένο τόνο:

«Υπάρχει ένα όριο και εγώ δεν το δέχομαι να το ξεπερνούν. Είπε ότι ήμουν τρεις ώρες στο μασάζ και αποκοιμήθηκα… Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει σωστή και υπεύθυνη συμπεριφορά. Στην ηλικία μου με βάζετε σε γελοία θέση και ο κόσμος πιστεύει αυτά που λέτε. Έχω δουλέψει, έχω θυσιαστεί, έχω παίξει, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να έρχεται ένας που δεν έχει κάνει τίποτα και να με προσβάλλει έτσι. Όσο δουλεύει αυτός ο άνθρωπος στο κανάλι σας δεν πρόκειται να μιλήσω ποτέ ξανά σε εσάς».

