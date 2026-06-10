Ταρέμι για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Υπάρχει μεγάλη ένταση στην ατμόσφαιρα»
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Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Μεχντί Ταρέμι Ολυμπιακός

Ταρέμι για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Υπάρχει μεγάλη ένταση στην ατμόσφαιρα»

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού και της εθνικής Ιράν μίλησε για την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ταρέμι για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Υπάρχει μεγάλη ένταση στην ατμόσφαιρα»
Περίεργα αισθάνεται ο Μεχντί Ταρέμι στο φετινό Μουντιάλ των ΗΠΑ. 

Ο Ιρανός στράικερ του Ολυμπιακού μίλησε για την συμμετοχή της ομάδας του στο Μουντιάλ των ΗΠΑ και τόνισε πως νιώθει ένταση στην ατμόσφαιρα επειδή υπάρχουν προβλήματα με τις βίζες των μελών της αποστολής. 


Οι δηλώσεις του Ταρέμι 

«Έχω συμμετάσχει σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και πάντα λένε ότι μόλις κατεβείς από το αεροπλάνο και μπεις στη χώρα που φιλοξενεί τη διοργάνωση, υπάρχει μια μοναδική ατμόσφαιρα φιλικότητας και παγκόσμιας ενότητας.

Δυστυχώς, δεν το νιώθω αυτό αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το αισθάνεσαι στην ατμόσφαιρα και δυστυχώς, αυτό οφείλεται σε ενέργειες όπως οι αρνήσεις χορήγησης βίζας. Ίσως αυτό να είναι απλώς το προσωπικό μου συναίσθημα».

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