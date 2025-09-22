Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Γιουβέντους: Ποινές φυλάκισης με αναστολή σε Ανιέλι, Νέντβεντ και άλλα πέντε στελέχη
Με τη σημερινή απόφαση κλείνει οριστικά η υπόθεση για τις υπερτιμολογήσεις και τα ψευδή οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν την περίοδο του κορωνοϊού
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια έπεσαν οι τίτλοι τέλους στην υπόθεση Prisma, που είχε αναγκάσει σε παραίτηση τον Αντρέα Ανιέλι και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη της διοικητικής πυραμίδας της Γιουβέντους.
Η υπόθεση αφορούσε τα οικονομικά στοιχεία που είχε παρουσιάσει η Μεγάλη Κυρία από τις μεταγραφές που είχε κάνει κυρίως τη διετία 2018-2019, αλλά και τις μειώσεις μισθών που θεωρητικά είχαν υπογράψει προπονητικό τιμ και ποδοσφαιριστές όταν προέκυψε η πανδημία του κορωνοϊού.
Στο πρώτο κομμάτι αποκαλύφθηκε μια συγκεκριμένη τακτική της ιταλικής ομάδας με τις αρχές να απαγγέλουν κατηγορίες για υπερτιμημένες αξίας ποδοσφαιριστών που επέτρεπαν στη Γιούβε να παρουσιάζει παραπλανητικά οικονομικά στοιχεία.
Στο δεύτερο, αποκαλύφθηκε ότι η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου ότι ο Μαουρίτσιο Σάρι (τότε προπονητής) και οι συνεργάτες του, αλλά και οι παίκτες της ομάδας συμφώνησαν να χαρίσουν μισθούς τεσσάρων μηνών για να βοηθήσουν τον σύλλογο να αντιμετωπίσει την πανδημία, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα καθώς δημοσιεύτηκε για να ρίξει στάχτη στα μάτια των αρχών και είχε ξεκαθαριστεί σε όλους ότι τα χρήματα θα δινόταν κανονικά.
Έτσι σήμερα, και αφού η υπερασπιστική γραμμή της Γιουβέντους ήταν να ζητήσει συμβιβασμούς με επιβολή χρηματικών προστίμων και ποινές με ανασταλτικό χαρακτήρα (χωρίς την αποδοχή ενοχής!) το δικαστήριο της Ρώμης ανακοίνωσε τις τελικές του αποφάσεις (κάνοντας αποδεκτό το αίτημα για ποινές ανασταλτικού χσρακτήρα).
Ο πρώην πρόεδρος Αντρέα Ανιέλι συμφώνησε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών, ενώ στον τότε αντιπρόεδρο Πάβελ Νέντβεντ επιβλήθηκε ποινή ενός έτους και δύο μηνών. Για τους Φάμπιο Παρατίτσι και Τσέζαρε Γκαμπάσιο, που εμπλέκονταν στη σύνταξη των εγγράφων για τους μισθολογικούς χειρισμούς, η ποινή είναι ένα έτος και έξι μήνες. Άλλα στελέχη όπως οι Στέφανο Τσεράτο, Μάρκο Ρε και Στέφανο Μπερτόλα συμφώνησαν σε ποινή ενός έτους που μετατράπηκε σε πρόστιμο όπως προβλέπει η ιταλική νομοθεσία.
Στον σύλλογο επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1.130.000 με τον Ανιέλι να εκφράζει την ικανοποίηση του λέγοντας: «Νομίζω ότι αυτός ήταν ο σωστός τρόπος για να κλείσει αυτή η μακρά διαδικασία με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς».
