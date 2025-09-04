Ο Άρης επιβεβαιώνει την οριστική συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ
Άρης Μανόλο Χιμένεθ Μαρίνος Ουζουνίδης

Ο Άρης επιβεβαιώνει την οριστική συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται την Παρασκευή (6/9) στη Θεσσαλονίκη για να πιάσει δουλειά στους κιτρινόμαυρους

Ο Άρης επιβεβαιώνει την οριστική συμφωνία με τον Μανόλο Χιμένεθ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να οριστικοποιηθεί η παρουσία του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη.

Ο τεχνικός από την Ανδαλουσία, από τις αρχές της εβδομάδας ήταν το απόλυτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Μαρίνο Ουζουνίδη, καθώς γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα και σήμερα το μεσημέρι οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή εγγραφών μέσω των οποίων επισφραγίστηκε η συμφωνία τους.

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναμένεται αύριο (5/9) στη Θεσσαλονίκη μαζί με τέσσερις συνεργάτες του για να πιάσει και επισήμως δουλειά έχοντας στη διάθεσή του ένα διάστημα (περίπου) μιας εβδομάδας πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα του ως προπονητής του Άρη.

1 ΣΧΟΛΙΟ

