Η Εθνική μπάσκετ με στόχο το 3×3 απέναντι στη Γεωργία στο EuroBasket 2025
Με νίκη θα παραμείνει στην κορυφή του ομίλου

Με νίκη θα παραμείνει στην κορυφή του ομίλου

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ δίνει το μεσημέρι της Κυριακής (31/08) τον τρίτο της αγώνα στο Group C του EuroBasket 2025, αντιμετωπίζοντας τη Γεωργία στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού». Με νίκη θα παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.

Με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της, η Εθνική ομάδα μπάσκετ κατεβαίνει σήμερα στο παρκέ για να αντιμετωπίσει τη Γεωργία, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Group C του EuroBasket 2025. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤNEWS.

Η Γεωργία έδειξε τις δυνατότητές της στην πρεμιέρα, επικρατώντας της Ισπανίας και δημιουργώντας νέα δεδομένα στον όμιλο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει σήμερα να πάρει μια ακόμα νίκη, που θα την κρατήσει μόνη πρώτη στην κορυφή και θα την φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

