Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός 28χρονου ομήρου - Η Χαμάς κρατάει ακόμα 48 Ισραηλινούς, μόνο οι 20 είναι ζωντανοί
Την Παρασκευή, οι IDF ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τις σορούς του δολοφονημένου ομήρου Ιλάν Βάις και ενός δεύτερου ομήρου, τον οποίο δεν αναγνώρισαν εκείνη την στιγμή
Μετά την ανάκτηση της σορού του Στίβι, σύμφωνα με το Ισραήλ 48 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε απόψε με τις οικογένειες των δολοφονημένων ομήρων Ιλάν Βάις και Ιντάν Στίβι, μετά την ανάκτηση των σορών τους από τη Γάζα σε κοινή επιχείρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Σιν Μπετ, αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού.
Prime Minister Netanyahu:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 30, 2025
In a special operation carried out by the IDF & the ISA in the Gaza Strip, the body of Idan Shtivi was returned. Following completion of the identification process at the Institute of Forensic Medicine, his return to Israel was permitted for publication.
Ο Νετανιάχου «επαίνεσε το θάρρος των Ιλάν και Ιντάν, οι οποίοι έδρασαν στις 7 Οκτωβρίου για να σώσουν ζωές», αναφέρει ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι τόνισε στις οικογένειες ότι το Ισραήλ «εργάζεται ακούραστα για την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών».
Την Παρασκευή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τις σορούς του δολοφονημένου ομήρου Ιλάν Βάις και ενός δεύτερου ομήρου, τον οποίο δεν αναγνώρισαν εκείνη την στιγμή.
Ο Στίβι, ο οποίος επιβεβαιώθηκε πλέον ως ο δεύτερος δολοφονημένος όμηρος του οποίου η σορός ανακτήθηκε στην επιχείρηση, σκοτώθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Body of Deceased Hostage Idan Shtivi Recovered— Israel Defense Forces (@IDF) August 30, 2025
The body of Idan Shtivi, who was held hostage for 693 days in Gaza, was recovered in a joint IDF and ISA operation, alongside the body of Ilan Weiss.
Idan, 28, was murdered and kidnapped by Hamas terrorists from the Tel Gama area… pic.twitter.com/N2DWq7Xl9J
O 28χρονoς Στίβι ήταν λάτρης της φύσης και της φωτογραφίας και σπούδαζε βιωσιμότητα και διακυβέρνηση στο Πανεπιστήμιο Ράιχμαν της Χερζλίγια.
Η σορός του ταυτοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ.
Σε ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Στίβι «άνθρωπο με μεγάλο θάρρος και καρδιά».
«Στις 7 Οκτωβρίου 2023, συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ Nova και όταν ξεκίνησε η τρομοκρατική επίθεση, έδρασε για να σώσει πολλούς συμμετέχοντες στο πάρτι», λέει ο Νετανιάχου.
Απήχθη από τρομοκράτες της Χαμάς στο ρέιβ πάρτι στην έρημο, όπου είχε προσφερθεί εθελοντικά να φωτογραφίσει την εκδήλωση.
The body of Israeli hostage, Idan Shtivi, was just recovered from Gaza.— Noa Tishby (@noatishby) August 30, 2025
On October 7th, Hamas terrorists murdered him at the Nova music festival and kidnapped his body to Gaza.
May his memory be a blessing 💔
Bring home all the hostages🎗️ pic.twitter.com/N1yh4xDI2O
Μπήκε στην παρέα στις 6 το πρωί — μόλις μισή ώρα πριν ξεκινήσει η επίθεση — και κάλεσε την κοπέλα του στις 7, λέγοντάς της για τους πυραύλους από πάνω και ότι έφευγε.
Ο Στίβι έφυγε με το αυτοκίνητό του με δύο φίλους, τον Λίορ και την Γιούλια, αλλά οι τρομοκράτες τον εμπόδισαν να κατευθυνθεί βόρεια. Στη συνέχεια, έστριψε το αυτοκίνητο και άρχισε να οδηγεί νότια, αλλά βγήκε από τον δρόμο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και χτύπησε σε ένα δέντρο.
Εθεάθη τελευταία φορά σε εκείνο το σημείο και το αυτοκίνητο βρέθηκε αργότερα γεμάτο τρύπες από σφαίρες και αίμα. Τα σώματα των φίλων του βρέθηκαν στο σημείο.
Σε ξεχωριστή δήλωση, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ εκφράζει τα «βαθιά του συλλυπητήρια» στην οικογένεια του Στίβι και επαινεί την ανδρεία του.
Ο Νετανιάχου και ο Κατζ υπόσχονται να φέρουν πίσω τους υπόλοιπους 48 ομήρους. Είκοσι από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για δύο άλλους και οι άλλοι 26 έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί.
As of now, 207 hostages – 148 of them alive – have been returned to Israel.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 30, 2025
We will continue to take relentless and determined action, in various ways, to bring back all of our hostages, the living and the deceased.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», ισχυρίζεται η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Σάλος με CEO στο US Open: Άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού, δείτε βίντεο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr