Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός 28χρονου ομήρου - Η Χαμάς κρατάει ακόμα 48 Ισραηλινούς, μόνο οι 20 είναι ζωντανοί
ΚΟΣΜΟΣ
Την Παρασκευή, οι IDF ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τις σορούς του δολοφονημένου ομήρου Ιλάν Βάις και ενός δεύτερου ομήρου, τον οποίο δεν αναγνώρισαν εκείνη την στιγμή

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι ανακτήθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι.

Μετά την ανάκτηση της σορού του Στίβι, σύμφωνα με το Ισραήλ 48 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων μόνο 20 πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε απόψε με τις οικογένειες των δολοφονημένων ομήρων Ιλάν Βάις και Ιντάν Στίβι, μετά την ανάκτηση των σορών τους από τη Γάζα σε κοινή επιχείρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Σιν Μπετ, αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού.



Ο Νετανιάχου «επαίνεσε το θάρρος των Ιλάν και Ιντάν, οι οποίοι έδρασαν στις 7 Οκτωβρίου για να σώσουν ζωές», αναφέρει ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι τόνισε στις οικογένειες ότι το Ισραήλ «εργάζεται ακούραστα για την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών».

Την Παρασκευή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τις σορούς του δολοφονημένου ομήρου Ιλάν Βάις και ενός δεύτερου ομήρου, τον οποίο δεν αναγνώρισαν εκείνη την στιγμή.

Ο Στίβι, ο οποίος επιβεβαιώθηκε πλέον ως ο δεύτερος δολοφονημένος όμηρος του οποίου η σορός ανακτήθηκε στην επιχείρηση, σκοτώθηκε στο μουσικό φεστιβάλ Nova κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.



O 28χρονoς Στίβι ήταν λάτρης της φύσης και της φωτογραφίας και σπούδαζε βιωσιμότητα και διακυβέρνηση στο Πανεπιστήμιο Ράιχμαν της Χερζλίγια.

Η σορός του ταυτοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Αμπού Καμπίρ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Στίβι «άνθρωπο με μεγάλο θάρρος και καρδιά».

«Στις 7 Οκτωβρίου 2023, συμμετείχε στο μουσικό φεστιβάλ Nova και όταν ξεκίνησε η τρομοκρατική επίθεση, έδρασε για να σώσει πολλούς συμμετέχοντες στο πάρτι», λέει ο Νετανιάχου.

Απήχθη από τρομοκράτες της Χαμάς στο ρέιβ πάρτι στην έρημο, όπου είχε προσφερθεί εθελοντικά να φωτογραφίσει την εκδήλωση.



Μπήκε στην παρέα στις 6 το πρωί — μόλις μισή ώρα πριν ξεκινήσει η επίθεση — και κάλεσε την κοπέλα του στις 7, λέγοντάς της για τους πυραύλους από πάνω και ότι έφευγε.

Ο Στίβι έφυγε με το αυτοκίνητό του με δύο φίλους, τον Λίορ και την Γιούλια, αλλά οι τρομοκράτες τον εμπόδισαν να κατευθυνθεί βόρεια. Στη συνέχεια, έστριψε το αυτοκίνητο και άρχισε να οδηγεί νότια, αλλά βγήκε από τον δρόμο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και χτύπησε σε ένα δέντρο.

Εθεάθη τελευταία φορά σε εκείνο το σημείο και το αυτοκίνητο βρέθηκε αργότερα γεμάτο τρύπες από σφαίρες και αίμα. Τα σώματα των φίλων του βρέθηκαν στο σημείο.

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ εκφράζει τα «βαθιά του συλλυπητήρια» στην οικογένεια του Στίβι και επαινεί την ανδρεία του.

Ο Νετανιάχου και ο Κατζ υπόσχονται να φέρουν πίσω τους υπόλοιπους 48 ομήρους. Είκοσι από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για δύο άλλους και οι άλλοι 26 έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί.




