Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Ισραήλ Υεμένη

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα έχει εξουδετερωθεί σχεδόν ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο των ανταρτών της Υεμένης - Προειδοποίηση για τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
32 ΣΧΟΛΙΑ
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ορκίστηκαν εκδίκηση χθες Σάββατο μετά τον θάνατο του «πρωθυπουργού» τους, Άχμαντ Γάλεμπ αλ Ράχαουι, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα Σαναά την Πέμπτη.

Πρόκειται για τον πιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο των Χούθι που δολοφονείται σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Η ηγεσία των Χούθι ανακοίνωσε τον θάνατο του Άχμαντ Γάλεμπ αλ Ράχαουι και «υπουργών» κατά την «επίθεση που εξαπέλυσε την Πέμπτη ο ισραηλινός εχθρός στο σημείο συνάντησής τους στη Σαναά». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την οποία μετέδωσε το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Massirah, «αρκετοί αξιωματούχοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά».

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα έχει εξουδετερωθεί σχεδόν ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο των ανταρτών της Υεμένης.



Το βράδυ του Σαββάτου, ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον Άχμαντ Γάλεμπ αλ Ράχαουι «μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους» κατά την επίθεση εναντίον κτιρίου στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί «ανώτεροι στρατιωτικοί και άλλοι αξιωματούχοι του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι». Επισημαίνεται πως η επιχείρηση σχεδιάστηκε χάρη σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και υλοποιήθηκε μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.



Οι Χούθι ανακοίνωσαν αργότερα πως ο Μοχάμεντ Άχμαντ Μούφτα διορίστηκε «υπηρεσιακός πρωθυπουργός», αξίωμα που κατείχε ο Άχμαντ Γάλεμπ αλ Ράχαουι από τον Αύγουστο του 2024.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπολύουν συχνά αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ανταρτών με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ισραηλινών εδαφών. Υποστηριζόμενοι από το Ιράν, οι Χούθι διαμηνύουν ότι εξαπολύουν αυτές τις επιθέσεις ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις μετά την άνευ προηγουμένου αιματοχυσία που προκάλεσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», τόνισε ο Μεχντί αλ Μάχατ, επικεφαλής του ανώτατου πολιτικού συμβουλίου των Χούθι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Σας περιμένουν ζοφερές ημέρες», είπε απευθυνόμενος στο Ισραήλ. Προειδοποίησε μάλιστα όλες τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ να φύγουν «πριν να είναι πολύ αργά».



Η παλαιστινιακή Χαμάς καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε ηγέτες των Χούθι ως «ειδεχθές έγκλημα».

Αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας στη Σαναά ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι οι Χούθι συνέλαβαν δεκάδες υπόπτους για «συνεργασία με το Ισραήλ» σε Σαναά, Αμράν (βόρεια) και Νταμάρ (νοτιοδυτικά).

Οι αντάρτες Χούθι ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης – η οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη στη δίνη εμφυλίου από το 2014 –, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση που εκδιώχθηκε από τη Σαναά έχει την έδρα της στο Άντεν, μεγαλούπολη στο νότιο τμήμα της Υεμένης.

Την Τετάρτη, οι Χούθι είχαν αναλάβει την ευθύνη για μια πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, την οποία ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε, λίγες ημέρες μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές της περασμένης Κυριακής στην Υεμένη που προκάλεσαν τον θάνατο 10 ανθρώπων, σύμφωνα με τους αντάρτες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τότε ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ».



Ειδήσεις σήμερα:

«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», ισχυρίζεται η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή

Σάλος με CEO στο US Open: Άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού, δείτε βίντεο
32 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης