Καιρός: Μπουρίνια σάρωσαν χθες τη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 20.000 κεραυνοί - Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία
Η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C, λέει ο Κολυδάς και εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό - Ποδαρικό με καλοκαιρία και ζέστη θα κάνει ο Σεπτέμβρης
Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε χθες στο επίκεντρο κακοκαιρίας, με ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις να πλήττουν την περιοχή δημιουργώντας αρκετά προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Κοζάνη και Γρεβενά. Η κακοκαιρία θα επιμείνει και σήμερα με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια με βαθμιαία βελτίωση σε όλες τις περιοχές.
Συγκεκριμένα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ και σε τοπικό επίπεδο 6 μποφόρ, ενώ θα είναι σχετικά αυξημένες και συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.
Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Αυτά συνάδουν με την εικόνα ισχυρού overshooting top, που δημιουργεί ισχυρούς ανέμους, διακυμάνσεις πίεσης, ηλεκτρικά φορτία και ακραία φαινόμενα χαλαζιού ή υδροστροβίλων.
Ο μετεωρολόγος του Star σε άλλη του ανάρτηση σημειώνει ότι «η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας του νέφους (στην κορυφή του) και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο ύψος της τροπόπαυσης. Δηλαδή το νέφος είναι 11.24 °C ψυχρότερο από την τροπόπαυση. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντική υπέρβαση: συνήθως τέτοιες αποκλίσεις αντιστοιχούν σε κορυφές που έχουν ανέβει 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση.
Άρα η καταιγίδα δεν σταμάτησε στην τροπόπαυση αλλά συνέχισε δυναμικά πιο ψηλά, διαπερνώντας τη στρατόσφαιρα, επειδή η ισχυρή ανοδική ροή (updraft) είχε αρκετή ορμή ώστε να ξεπεράσει το «καπάκι» της ατμόσφαιρας.
Γιατί συμβαίνει αυτό
Σε πολύ ισχυρές καταιγίδες (supercells, mesoscale convective systems) η θερμική ανωμεταφορά είναι τόσο ισχυρή που οι ανοδικές κινήσεις «τρυπούν» την τροπόπαυση. Αν και η στρατόσφαιρα είναι σταθερό στρώμα (θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος), το updraft έχει τέτοια κινητική ενέργεια ώστε να προκαλεί παροδικές διεισδύσεις. Το φαινόμενο συνδέεται με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρούς ανέμους, χαλάζι και ενίοτε δημιουργία gravity waves που διαδίδονται στη στρατόσφαιρα».
✅Οι αναφορές του @Starchannelnew1 που μιλούν για ξεριζωμένα δέντρα στη Δυτική Μακεδονία, πτώση εξέδρας στα Ιωάννινα και ακόμη υδροστρόβιλο — ένδειξη ότι τα φαινόμενα είχαν πολύ ισχυρή κατακόρυφη ανάπτυξη και έντονη ηλεκτρική/τροφοδοτική δραστηριότητα. Από το μεσημβρινό δελτίο…— Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025
H ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΊΔΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 30-8-2025— Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 30, 2025
✔️Η καταιγίδα στην Κέρκυρα ήταν πολύ ισχυρή και παρουσίασε overshooting κατά 11.24 °C που σημαίνει ότι η κορυφή ανέβηκε περίπου 1–3 km πάνω από την τροπόπαυση. Η τιμή –11.24 °C αναφέρεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της… pic.twitter.com/GQXhweXeu3
Σάρωσε χθες η κακοκαιρία τη Δυτική ΈλλάδαΧθες λόγω της καταρρακτώδους βροχής πλημμύρισαν δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.
Ζημιές σημειώθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες.
Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιήθηκε καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.
Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή όπου χθες θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.
Χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ παρέμεινε για αρκετή ώρα τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά που βρίσκονται προς την κεντρική γραμμή από Γρεβενά Τσοτύλι. Συγκεκριμένα δεν είχαν ρεύμα οι ακόλουθες περιοχές: Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο, Κυδωνιές και άλλα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης.
Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας από τις μεσημεριανές έως τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025.
H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί στις προαναφερθείσες περιοχές περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων σχεδόν 8.000 στην ξηρά και σχεδόν 12.000 στη θάλασσα, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.
Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 30-32, στην Κεντρική Ελλάδα από 21 έως 34-36 βαθμούς, στην Ήπειρο από 19 έως 28 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 32-34 και τοπικά στα ανατολικά έως 35-36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 28-29, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 28-30 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις 5-6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό Κόλπο.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά στα δυτικότερα τμήματα του νομού 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34-35 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες οι οποίες ενδέχεται να είναι έντονες και να συνοδευτούν τοπικά από χαλαζόπτωση. Τις απογευματινές ωστόσο ώρες οι καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
Περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις καταγράφηκαν έως το βράδυ τoυ Σαββάτου στη βορειοδυτική χώρα
Ο καιρός σήμεραΣε πολλές περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζόπτωση. Ωστόσο από τις πρωινές ώρες ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει σε όλες τις προαναφερθείσες περιοχές. Σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, με υποχώρηση το απόγευμα.
Ο καιρός της Δευτέρας 1η ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Ο καιρός της Τρίτης 2 ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός.
Ο καιρός της Τετάρτης 3 ΣεπτεμβρίουΓενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.
