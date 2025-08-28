Βαθμολογία UEFA: Η Νορβηγία μείωσε κι άλλο τη διαφορά από την Ελλάδα
Βαθμολογία UEFA: Η Νορβηγία μείωσε κι άλλο τη διαφορά από την Ελλάδα

Μετά την παρθενική συμμετοχή της Μπόντο στο Champions League, πέρασε η Μπραν στο Europa League και οι Σκανδιναβοί πλησίασαν την 11η θέση

Η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA, αλλά νιώθει την καυτή ανάσα της Νορβηγίας, αφού μετά την πρόκριση της Μπόντο στο Champions League, πέρασε και η Μπραν στο Europa League.

Θα είναι δύσκολο βέβαια να συγκεντρώσει πολλούς βαθμούς στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αλλά θα πρέπει και οι ελληνικές ομάδες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Οι Σκανδιναβοί ανέβηκαν στους 36.687 βαθμούς και βρίσκονται στη 12η θέση, τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση με συγκομιδή 37.012 πόντων.

Θυμίζουμε ότι με την ιστορική πρόκριση της Πάφου στη League Phase του Champions League, η Κύπρος ανέβηκε στην 17η θέση του ranking, αφήνοντας πίσω Σκωτία και Σουηδία.

1.Αγγλία 94.950 (9/9)
2. Ιταλία 84.517 (7/7)
3. Ισπανία 78.828 (8/8)
4. Γερμανία 74.545 (7/7)
5. Γαλλία 67.819 (7/7)
6. Ολλανδία 61.616 (6/6)
7. Πορτογαλία 57.166 (5/5)
8. Βέλγιο 54.950 (4/5)
9. Τουρκία 43.500 (5/5)
10. Τσεχία 40.300 (5/5)
11. Ελλάδα 37.012 (4/5)
12. Νορβηγία 36.687(4/5)
13. Πολωνία 35.125 (4/4)
14. Δανία 34.981 (3/4)
15. Αυστρία 31.650 (4/5)
16. Ελβετία 30.100 (4/5)
17. Κύπρος 28.787 (3/4)
18. Σκωτία 28.750 (4/5)
19. Σουηδία 28.375 (2/4)
20. Ισραήλ 27.250 (1/4)





