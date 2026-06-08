Πανελλαδικές 2026: Βατά τα θέματα στη Φυσική, για καλά προετοιμασμένους Ιστορία και Οικονομία, δείτε τις απαντήσεις
Πανελλαδικές 2026: Βατά τα θέματα στη Φυσική, για καλά προετοιμασμένους Ιστορία και Οικονομία, δείτε τις απαντήσεις
Με μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων - Δείτε τις πρώτες εκτιμήσεις από τα Φροντιστήρια Διακρότημα
Στη Φυσική, την Ιστορία και την Οικονομία εξετάστηκαν σήμερα (8/6) οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Ιστορίας, εδώ
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Φυσικής, εδώ
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Οικονομίας, εδώ
- Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Ιστορίας, εδώ
- Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Φυσικής, εδώ
-Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Οικονομίας, εδώ
Με θεματολογία που κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό εντός της διδακτέας ύλης αλλά με σαφείς απαιτήσεις κατανόησης και συνθετικής σκέψης, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα μαθήματα της Φυσικής, της Ιστορίας και της Οικονομίας.
Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς τις ενότητες που επιλέχθηκαν, ωστόσο η διαβάθμιση της δυσκολίας ήταν διαφορετική ανά μάθημα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και την τελική κατανομή των βαθμολογιών.
Φυσική
Η Φυσική φαίνεται ότι κινήθηκε σε γνώριμο εξεταστικό πλαίσιο, με τυπικές ερωτήσεις θεωρίας στο Θέμα Α και διαβαθμισμένες ασκήσεις στα επόμενα θέματα.
Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι τα θέματα απαιτούσαν πολύ καλή γνώση της ύλης και όχι απλή αποστήθιση τύπων. Η επιτυχής διαχείριση των τελευταίων ερωτημάτων προϋπέθετε μεθοδική επίλυση και σωστή διαχείριση χρόνου. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες, χωρίς όμως να θεωρείται εύκολη η προσέγγιση του άριστα.
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Ιστορίας, εδώ
Τα θέματα σε Φυσική, Ιστορία και Οικονομία για τις Πανελλαδικές 2026
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Φυσικής, εδώ
-Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Οικονομίας, εδώ
- Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Ιστορίας, εδώ
Οι απαντήσεις
- Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Φυσικής, εδώ
-Δείτε τις απαντήσεις στο μάθημα της Οικονομίας, εδώ
Πανελλαδικές 2026: Θέματα με έμφαση στη γνώση, τη μεθοδολογία και τη σύνθεση - Ισορροπημένα στην Ιστορία, απαιτητικά στη Φυσική, αναμενόμενα στην Οικονομία
Με θεματολογία που κινήθηκε σε μεγάλο βαθμό εντός της διδακτέας ύλης αλλά με σαφείς απαιτήσεις κατανόησης και συνθετικής σκέψης, εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα μαθήματα της Φυσικής, της Ιστορίας και της Οικονομίας.
Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τα θέματα δεν έκρυβαν ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς τις ενότητες που επιλέχθηκαν, ωστόσο η διαβάθμιση της δυσκολίας ήταν διαφορετική ανά μάθημα, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει και την τελική κατανομή των βαθμολογιών.
Φυσική
Η Φυσική φαίνεται ότι κινήθηκε σε γνώριμο εξεταστικό πλαίσιο, με τυπικές ερωτήσεις θεωρίας στο Θέμα Α και διαβαθμισμένες ασκήσεις στα επόμενα θέματα.
Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι τα θέματα απαιτούσαν πολύ καλή γνώση της ύλης και όχι απλή αποστήθιση τύπων. Η επιτυχής διαχείριση των τελευταίων ερωτημάτων προϋπέθετε μεθοδική επίλυση και σωστή διαχείριση χρόνου. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες, χωρίς όμως να θεωρείται εύκολη η προσέγγιση του άριστα.
Όπως εκτιμά η κ.Μαρίνα Χατζημιχαήλ από το Διακρότημα, «τα φετινά θέματα της Φυσικής δεν φαίνεται να παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα θέματα προηγουμένων ετών, τόσο ως προς τα ζητούμενα όσο και ως προς τον χρόνο επίλυσής τους.
Το θέμα Α που καταλαμβάνει τις 25 μονάδες μπορούσε να απαντηθεί με σχετική ευκολία από έναν προσεκτικό μαθητή.
ΤΟ Β θέμα απαντάται από τους μαθητές που διάβασαν προσεκτικά τις ερωτήσεις, δεν είχε κάποια δυσκολία ή ασάφεια που θα μπορούσε να τους δημιουργήσει σύγχυση.
Το θέμα Γ από την κβαντομηχανική αναμενόμενο, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στους υπολογισμούς.
Τέλος το θέμα Δ, ένα συνδυαστικό θέμα ισορροπίας, ταλάντωσης, και ηλεκτρομαγνητισμού ο προσεκτικός και προετοιμασμένος μαθητής θα το αντιμετωπίσει με επιτυχία».
- Οι πρώτες εκτιμήσεις στο μάθημα της Φυσικής, εδώ
Ιστορία
Στην Ιστορία τα θέματα φαίνεται να κάλυψαν αντιπροσωπευτικά μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι ορισμοί αφορούσαν χαρακτηριστικές έννοιες όπως οι εθνικές γαίες, ο Οργανικός Νόμος και το Εθνικόν Κομιτάτον, ενώ ζητήθηκαν ζητήματα οικονομικής ιστορίας, προσφυγικού ελληνισμού, πελατειακών δικτύων και Ποντιακού Ελληνισμού.
Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ακραία εξειδικευμένα ή «παγιδευτικά» ερωτήματα. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να συνδυάσουν γνώσεις από το σχολικό βιβλίο με επεξεργασία ιστορικών πηγών. Επιβραβεύτηκε η οργανωμένη ανάπτυξη ιστορικού λόγου και όχι η μηχανική απομνημόνευση.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ.Βασίλειο Γεωργέλη από το Διακρότημα, «τα θέματα της Ιστορίας ήταν κλιμακούμενης και διαβαθμισμένης δυσκολίας, με στοιχεία πρωτοτυπίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, και ιδιαίτερα απαιτητικά σε κάποια σημεία.
Στο θέμα Α1 και Α2 δεν εντοπίζονται προβλήματα.
Στο θέμα Β1 υπάρχει μια μικρή ασάφεια στη διατύπωση αλλά δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
Στο θέμα Β2 απαιτείται πολύ καλή απομνημόνευση στατιστικών στοιχείων και ποσοστών για να καλυφθεί πλήρως.
Το θέμα Γ1 δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε πανελλαδικές εξετάσεις παρόλο που η διαπραγμάτευσή του δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Από την άλλη το Δ1 απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και πολύ καλό συνδυασμό δεδομένων παραθέματος και σχολικού βιβλίου».
- Οι πρώτες εκτιμήσεις για το μάθημα της Ιστορίας, εδώ
Οικονομία
Στην Οικονομία η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός μαθήματος που κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Οι ερωτήσεις θεωρίας και πολλαπλής επιλογής ακολουθούν τη συνηθισμένη φιλοσοφία του μαθήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι καλά διαβασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Η ύλη εκπροσωπήθηκε ισορροπημένα.
Όπως εκτιμούν η κ.Βασιλική Παπαδοπούλου και ο κ.Αλέξανδρος Ιωαννίδης από το Διακρότημα, «τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας καλύπτουν το σύνολο της ύλης. Στο σύνολό τους κρίνονται απαιτητικά και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Στο Θέμα Α εξετάζονται τα κεφάλαια 3,4,7,9,10. Στο Θέμα Β εξετάζονται οι φάσεις της ύφεσης και της ανόδου από το Κεφάλαιο 9, θέμα το οποίο αναμενόταν από την πλειοψηφία των μαθητών μας και δεν αναμένεται να τους εκπλήξει ιδιαίτερα. Στο Θέμα Γ έχουμε συνδυασμό των κεφαλαίων 1, 7, 9. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι διαφορετική η προσέγγιση του θέματος όσον αφορά το Κεφάλαιο 1 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο οι μαθητές που με ψυχραιμία θα αποκωδικοποιήσουν της εκφώνηση, θα διαπιστώσουν ότι τα ζητούμενα της άσκησης μπορούν να λυθούν. Στο θέμα Δ έχουμε επίσης συνδυασμό των κεφαλαίων 2,4,5. Το θέμα Δ κρίνεται απαιτητικό. Ιδιαίτερα δύσκολα κρίνονται τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 για το σύνολο των μαθητών. Η επίλυση τους απαιτεί τις οδηγίες για χρήση πρόχειρου σχήματος σε κάθε ερώτημα, ώστε να ληφθούν σωστά τα απαραίτητα σημεία για την εύρεση της νέας συνάρτησης ζήτησης και στη συνέχεια για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής του εισοδήματος. Συνεπώς στο θέμα Δ δεν αξιολογείται μόνο το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών αλλά και ο βαθμός ψυχραιμίας που θα επιδείξουν.
- Οι πρώτες εκτιμήσεις στο μάθημα της Οικονομίας, εδώ
Το θέμα Α που καταλαμβάνει τις 25 μονάδες μπορούσε να απαντηθεί με σχετική ευκολία από έναν προσεκτικό μαθητή.
ΤΟ Β θέμα απαντάται από τους μαθητές που διάβασαν προσεκτικά τις ερωτήσεις, δεν είχε κάποια δυσκολία ή ασάφεια που θα μπορούσε να τους δημιουργήσει σύγχυση.
Το θέμα Γ από την κβαντομηχανική αναμενόμενο, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στους υπολογισμούς.
Τέλος το θέμα Δ, ένα συνδυαστικό θέμα ισορροπίας, ταλάντωσης, και ηλεκτρομαγνητισμού ο προσεκτικός και προετοιμασμένος μαθητής θα το αντιμετωπίσει με επιτυχία».
- Οι πρώτες εκτιμήσεις στο μάθημα της Φυσικής, εδώ
Ιστορία
Στην Ιστορία τα θέματα φαίνεται να κάλυψαν αντιπροσωπευτικά μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι ορισμοί αφορούσαν χαρακτηριστικές έννοιες όπως οι εθνικές γαίες, ο Οργανικός Νόμος και το Εθνικόν Κομιτάτον, ενώ ζητήθηκαν ζητήματα οικονομικής ιστορίας, προσφυγικού ελληνισμού, πελατειακών δικτύων και Ποντιακού Ελληνισμού.
Ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ακραία εξειδικευμένα ή «παγιδευτικά» ερωτήματα. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να συνδυάσουν γνώσεις από το σχολικό βιβλίο με επεξεργασία ιστορικών πηγών. Επιβραβεύτηκε η οργανωμένη ανάπτυξη ιστορικού λόγου και όχι η μηχανική απομνημόνευση.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον κ.Βασίλειο Γεωργέλη από το Διακρότημα, «τα θέματα της Ιστορίας ήταν κλιμακούμενης και διαβαθμισμένης δυσκολίας, με στοιχεία πρωτοτυπίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, και ιδιαίτερα απαιτητικά σε κάποια σημεία.
Στο θέμα Α1 και Α2 δεν εντοπίζονται προβλήματα.
Στο θέμα Β1 υπάρχει μια μικρή ασάφεια στη διατύπωση αλλά δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
Στο θέμα Β2 απαιτείται πολύ καλή απομνημόνευση στατιστικών στοιχείων και ποσοστών για να καλυφθεί πλήρως.
Το θέμα Γ1 δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε πανελλαδικές εξετάσεις παρόλο που η διαπραγμάτευσή του δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Από την άλλη το Δ1 απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και πολύ καλό συνδυασμό δεδομένων παραθέματος και σχολικού βιβλίου».
- Οι πρώτες εκτιμήσεις για το μάθημα της Ιστορίας, εδώ
Οικονομία
Στην Οικονομία η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός μαθήματος που κινήθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Οι ερωτήσεις θεωρίας και πολλαπλής επιλογής ακολουθούν τη συνηθισμένη φιλοσοφία του μαθήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι καλά διαβασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Η ύλη εκπροσωπήθηκε ισορροπημένα.
Όπως εκτιμούν η κ.Βασιλική Παπαδοπούλου και ο κ.Αλέξανδρος Ιωαννίδης από το Διακρότημα, «τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας καλύπτουν το σύνολο της ύλης. Στο σύνολό τους κρίνονται απαιτητικά και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.
Στο Θέμα Α εξετάζονται τα κεφάλαια 3,4,7,9,10. Στο Θέμα Β εξετάζονται οι φάσεις της ύφεσης και της ανόδου από το Κεφάλαιο 9, θέμα το οποίο αναμενόταν από την πλειοψηφία των μαθητών μας και δεν αναμένεται να τους εκπλήξει ιδιαίτερα. Στο Θέμα Γ έχουμε συνδυασμό των κεφαλαίων 1, 7, 9. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι διαφορετική η προσέγγιση του θέματος όσον αφορά το Κεφάλαιο 1 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο οι μαθητές που με ψυχραιμία θα αποκωδικοποιήσουν της εκφώνηση, θα διαπιστώσουν ότι τα ζητούμενα της άσκησης μπορούν να λυθούν. Στο θέμα Δ έχουμε επίσης συνδυασμό των κεφαλαίων 2,4,5. Το θέμα Δ κρίνεται απαιτητικό. Ιδιαίτερα δύσκολα κρίνονται τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 για το σύνολο των μαθητών. Η επίλυση τους απαιτεί τις οδηγίες για χρήση πρόχειρου σχήματος σε κάθε ερώτημα, ώστε να ληφθούν σωστά τα απαραίτητα σημεία για την εύρεση της νέας συνάρτησης ζήτησης και στη συνέχεια για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής του εισοδήματος. Συνεπώς στο θέμα Δ δεν αξιολογείται μόνο το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών αλλά και ο βαθμός ψυχραιμίας που θα επιδείξουν.
- Οι πρώτες εκτιμήσεις στο μάθημα της Οικονομίας, εδώ
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