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Τα δίνει όλα για Γένσεν ο Παναθηναϊκός: Πρόταση για τριετές συμβόλαιο με πάνω από 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο
Τα δίνει όλα για Γένσεν ο Παναθηναϊκός: Πρόταση για τριετές συμβόλαιο με πάνω από 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο
Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει ως τώρα τόσο η επικοινωνία με τους εκπροσώπους του παίκτη όσο και οι προσωπικές επαφές του Γιάκομπ Νίστρουπ με τον συμπατριώτη του
Ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ως απόλυτη, μεταγραφική προτεραιότητά του για το «8», τον (32 φορές) διεθνή Δανό μέσο της Μπρέντφορντ, Ματίας Γιένσεν και πάνω στην περίπτωσή του έχουν επικεντρώσει εδώ και καιρό όλη την προσοχή τους για τη συγκεκριμένη θέση.
Οι «πράσινοι» έχουν κινηθεί πολύ προσεκτικά γύρω από την περίπτωσή του, καθώς το ενδιαφέρον δεν είναι πρόσφατο. Οι πρώτες επαφές με την πλευρά του Γιένσεν ξεκίνησαν ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, χωρίς τότε να υπάρξει η δυνατότητα ολοκλήρωσης της μεταγραφής, όμως, η προεργασία συνεχίστηκε και δημιούργησε πιο σταθερό έδαφος για την τωρινή φάση των συζητήσεων.
Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει τόσο η επικοινωνία με τους εκπροσώπους του παίκτη όσο και οι προσωπικές επαφές του Γιάκομπ Νίστρουπ με τον συμπατριώτη του. Κι ο ίδιος ο Γιένσεν, έπειτα από επτά πολύ «γεμάτες» σεζόν και πάνω από 275 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπρέντφορντ, δείχνει πλέον πιο ανοιχτός από ποτέ στο ενδεχόμενο μιας νέας πρόκλησης στην καριέρα του.
Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό βάρος έχει και η οικονομική πρόταση του Παναθηναϊκού. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες απ’ τη Δανία, το συμβόλαιο που έχει τεθεί επί τάπητος αφορά συνεργασία τριών ετών, με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων. Το συνολικό «πακέτο» δηλαδή, κινείται σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της περσινής συμφωνίας για τον Ρενάτο Σάντσες (και του μεριδίου που κάλυψε ο Παναθηναϊκός για τον Πορτογάλο) και είναι σαφώς ανώτερο απ’ τις αποδοχές που είχε ο Δανός στην Αγγλία (περίπου 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως).
Το επόμενο στάδιο αφορά τη διαπραγμάτευση με την Μπρέντφορντ, η οποία ενεργοποίησε πρόσφατα την οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του έως το 2027. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, ετοιμάζει δυναμική προσέγγιση ικανή για να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των συζητήσεων, με στόχο να υπάρξει ξεκάθαρη εξέλιξη μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι «πράσινοι» έχουν κινηθεί πολύ προσεκτικά γύρω από την περίπτωσή του, καθώς το ενδιαφέρον δεν είναι πρόσφατο. Οι πρώτες επαφές με την πλευρά του Γιένσεν ξεκίνησαν ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, χωρίς τότε να υπάρξει η δυνατότητα ολοκλήρωσης της μεταγραφής, όμως, η προεργασία συνεχίστηκε και δημιούργησε πιο σταθερό έδαφος για την τωρινή φάση των συζητήσεων.
Καθοριστικό ρόλο έχει παίξει τόσο η επικοινωνία με τους εκπροσώπους του παίκτη όσο και οι προσωπικές επαφές του Γιάκομπ Νίστρουπ με τον συμπατριώτη του. Κι ο ίδιος ο Γιένσεν, έπειτα από επτά πολύ «γεμάτες» σεζόν και πάνω από 275 εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπρέντφορντ, δείχνει πλέον πιο ανοιχτός από ποτέ στο ενδεχόμενο μιας νέας πρόκλησης στην καριέρα του.
Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό βάρος έχει και η οικονομική πρόταση του Παναθηναϊκού. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες απ’ τη Δανία, το συμβόλαιο που έχει τεθεί επί τάπητος αφορά συνεργασία τριών ετών, με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων. Το συνολικό «πακέτο» δηλαδή, κινείται σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της περσινής συμφωνίας για τον Ρενάτο Σάντσες (και του μεριδίου που κάλυψε ο Παναθηναϊκός για τον Πορτογάλο) και είναι σαφώς ανώτερο απ’ τις αποδοχές που είχε ο Δανός στην Αγγλία (περίπου 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως).
Το επόμενο στάδιο αφορά τη διαπραγμάτευση με την Μπρέντφορντ, η οποία ενεργοποίησε πρόσφατα την οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του έως το 2027. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, ετοιμάζει δυναμική προσέγγιση ικανή για να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των συζητήσεων, με στόχο να υπάρξει ξεκάθαρη εξέλιξη μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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