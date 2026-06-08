Σάκης Κατσούλης για Μαριαλένα Ρουμελιώτη μετά τη γέννηση του γιου τους: Είσαι ο ήρωάς μου, μου έκανες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου
Σάκης Κατσούλης για Μαριαλένα Ρουμελιώτη μετά τη γέννηση του γιου τους: Είσαι ο ήρωάς μου, μου έκανες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου
Ό,τι έζησα μαζί της απλά δεν περιγράφεται με λέξεις, σχολίασε ο νικητής του Survivor για την ημέρα της γέννησης του παιδιού τους
Τα συναισθήματά του για τη γέννηση του γιου του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη περιέγραψε ο Σάκης Κατσούλης, χαρακτηρίζοντας τη σύζυγό του ως ήρωα, ενώ πρόσθεσε ότι του «έκανε το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του».
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, με την ευχάριστη είδηση να ανακοινώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου μέσα από κοινή ανάρτηση που έκαναν στα social media. Στη συνέχεια, ο νικητής του Survivor αναδημοσίευσε μέσω Instagram story τη δημοσίευση, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να περιγράψει όσα έζησε την ημέρα της γέννησης του παιδιού τους: «Ό,τι έζησα εχθές μαζί της απλά δεν περιγράφεται με λέξεις. Αξέχαστο για μια ζωή και βαθιά χαραγμένο στα μάτια, το μυαλό και την ψυχή μου. Είσαι ο ήρωάς μου Μαρ μου. Μου έκανες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Στην κοινή δημοσίευση συμπεριλαμβάνονται εικόνες μέσα από το μαιευτήριο και οι πρώτες εικόνες του ζευγαριού με το νεογέννητο μωρό τους. Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μετά από 25 ώρες αγωνίας. 25 ώρες ελπίδας. 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας.. 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί. 25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη. Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος. Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά. Και σήμερα είμαι ήσυχη».
Στη συνέχεια, προστίθεται: «Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο. Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ. Στην αγκαλιά μας. Και να έχω δίπλα μου εκείνον. Το στήριγμά μου. Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης. Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις. Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου. Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν. Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου. Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας. 6/6/2026».
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, με την ευχάριστη είδηση να ανακοινώνεται την Κυριακή 7 Ιουνίου μέσα από κοινή ανάρτηση που έκαναν στα social media. Στη συνέχεια, ο νικητής του Survivor αναδημοσίευσε μέσω Instagram story τη δημοσίευση, σημειώνοντας πως δεν μπορεί να περιγράψει όσα έζησε την ημέρα της γέννησης του παιδιού τους: «Ό,τι έζησα εχθές μαζί της απλά δεν περιγράφεται με λέξεις. Αξέχαστο για μια ζωή και βαθιά χαραγμένο στα μάτια, το μυαλό και την ψυχή μου. Είσαι ο ήρωάς μου Μαρ μου. Μου έκανες το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Στην κοινή δημοσίευση συμπεριλαμβάνονται εικόνες μέσα από το μαιευτήριο και οι πρώτες εικόνες του ζευγαριού με το νεογέννητο μωρό τους. Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μετά από 25 ώρες αγωνίας. 25 ώρες ελπίδας. 25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας.. 25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί. 25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη. Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος. Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά. Και σήμερα είμαι ήσυχη».
Στη συνέχεια, προστίθεται: «Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο. Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ. Στην αγκαλιά μας. Και να έχω δίπλα μου εκείνον. Το στήριγμά μου. Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης. Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις. Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου. Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν. Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου. Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας. 6/6/2026».
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