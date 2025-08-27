Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ

Πρωταθλητής από μικρή ηλικία, η ταχύτητα και ο δυναμισμός του τον έχρισαν φαβορί από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στους στίβους μάχης του Survivor τη σεζόν 2021-22. Ένα θέμα υγείας τον έθεσε εκτός και επανήλθε στο Survivor All Star, όπου όμως βρέθηκε ξανά εκτός παιχνιδιού. Βρίσκει την επιστροφή του στον Άγιο Δομίνικο για το Exathlon πιο κοντά στο στοιχείο του, τον αθλητισμό. Σε αυτό δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανείς. Είναι πρωταθλητής της ελεύθερης πάλης και κάτοχος 8 μεταλλίων σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Παίδων. Αναδείχθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής το 2021, ενώ συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Πλέον έχει κάνει τη μετάβασή του στο ΜΜΑ κερδίζοντας αρκετούς αγώνες. Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί.34 ετώνΠρώην ποδοσφαιριστής Ά ΕθνικήςΤαχύτατος, εύστοχος και ευέλικτος στους στίβους μάχης του Survivor σημείωσε κορυφαία στατιστικά και έφτασε στην δυάδα του τελικού το 2022. Οι πίστες του Exathlon ανεβάζουν το επίπεδο δυσκολίας και αποτελούν μία μεγάλη πρόκληση στην οποία σίγουρα ξέρει πως να ανταποκριθεί. Κατάγεται από τη Θήβα και ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στη θέση του αριστερού πλάγιου αμυντικού φορώντας διαδοχικά τη φανέλα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ αλλά και της Στεάουα Βουκουρεστίου. Ολοκληρώνοντας την καριέρα του στο ποδόσφαιρο έστρεψε το ενδιαφέρον του στο πάντελ αλλά και στο ψάρεμα.33 ετών: ΕπιχειρηματίαςΟ νικητής του Survivor 2022 απέδειξε πως διαθέτει στόφα πρωταθλητή. Η συμμετοχή του στο Survivor All Star μπορεί να ολοκληρώθηκε νωρίς για προσωπικούς λόγους όμως η δυναμική του είναι αδιαμφισβήτητη και αυτήν αναμένεται να δείξει στις πίστες του Exathlon. Γεννήθηκε στην Αθήνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Μεγαλώνοντας έπαιξε σε ομάδες Β’ Εθνικής ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Στην πορεία τον κέρδισε το kick boxing, στο οποίο έχει διακριθεί σε εγχώριους αγώνες. Έχει μία κόρη 11 ετών. Επαγγελματικά ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση κοσμημάτων ενώ διατηρεί το δικό του club στο Κολωνάκι. Έχει αναπτύξει φιλανθρωπική δράση. Τον Ιούνιο μαζί με συνεργάτη του, συγκέντρωσαν ένα σεβαστό ποσό το οποίο δώρισαν σε σωματείο για παιδιά με καρκίνο.24 ετώνΠροπονήτρια πολεμικών τεχνώνΞέρει να μάχεται, να επιμένει και να αναμετριέται χωρίς φόβο με κάθε δυσκολία. Αυτό απέδειξε με την πορεία της στο Survivor του 2024-25 όπου κατέκτησε την 3η θέση απέναντι σε δύο πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Τώρα στο Exathlon είναι η ώρα της «Στεφ» να αποδείξει τη δύναμή της, κάτι που κάνει καθημερινά με την πολεμική τέχνη που έχει επιλέξει. Κατάγεται από την Καλαμπάκα και είναι πρωταθλήτρια του καράτε και καθηγήτρια πολεμικών τεχνών. Έχει συμμετάσχει σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κερδίζοντας πολλές διακρίσεις. Έχει μαύρη ζώνη και τέσσερα νταν. Προπονεί αθλητές μαζί με τον δάσκαλο της στα Τρίκαλα.: 27 ετώνΠαγκόσμια Πρωταθλήτρια ΚωπηλασίαςΔυναμική, ταχύτατη και γεννημένη πρωταθλήτρια συμμετείχε στο Survivor τη σεζόν 2021-22 φτάνοντας μέχρι τον ημιτελικό. Γεννήθηκε στην Καστοριά και από μικρή ηλικία ξεχώρισε στην κωπηλασία κατακτώντας χρυσά μετάλλια, στο παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ως μέλος της Εθνικής Ελλάδος έχει συμμετάσχει σε 8 παγκόσμια πρωταθλήματα. Παράλληλα, έχει διακριθεί σε αγώνες δρόμου και ορεινού τρεξίματος. Η εμπειρία της στον πρωταθλητισμό σίγουρα θα είναι ένα ατού της στις πίστες του Exathlon. Είναι πτυχιούχος προπονήτρια κωπηλασίας και διατηρεί το δικό της τμήμα Παράκτιας Κωπηλασίας Ενηλίκων σε Ναυτικό Όμιλο της Αττικής.: 35 ετών: Personal CoachΧαρακτηρίστηκε «Αμαζόνα» από τους συμπαίκτες και τους fan της κατά την πορεία της στο Survivor τη σεζόν 2020-21. Τερμάτισε 7η στην πρώτη συμμετοχή της και επέστρεψε στον Άγιο Δομίνικο για το Survivor All Star. Η είσοδός της στις πίστες του Exathlon αναμένεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και η εμπειρία που έχει αποκομίσει από τον αθλητισμό θα της είναι χρήσιμη. Γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά από Έλληνες γονείς. Σπούδασε Αγροτική Οικονομία στη Θράκη και έκανε μεταπτυχιακό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό ξεκινώντας από την κολύμβηση όμως σύντομα πέρασε στο στίβο, στα 400 μέτρα. Ένας τραυματισμός της άλλαξε πορεία και έφερε στη ζωή της το Pilates, με το οποίο πλέον ασχολείται επαγγελματικά σε δικό της χώρο.48 ετώνΚαθηγήτρια αγγλικών/οδηγόςΓεννημένη μαχήτρια έχει αποδείξει στους στίβους μάχης του Survivor πως δεν είναι εύκολη αντίπαλος. Οι επιδόσεις της κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της τη σεζόν 2023-24 την έφεραν στην 5η θέση της κατάταξης και οι επιδόσεις της στο Exathlon αναμένονται εντυπωσιακές. Γεννήθηκε στην Αυστραλία, αλλά μετακόμισε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν επτά ετών. Εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικών, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικό της κατάστημα ειδών βάπτισης και γάμου. Λατρεύει τον αθλητισμό για αυτό και εξακολουθεί να παίζει μπάσκετ σε τοπικές ομάδες. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.21 ετώνΜοντέλοΤο εντυπωσιακό παρουσιαστικό της είναι συγκρίσιμο με τις εξαιρετικές επιδόσεις της στους στίβους μάχης του Survivor τη σεζόν 2024-25. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής αναμετρήθηκε και με άντρες χάνοντας οριακά μία θέση στην τελική εξάδα. Μπαίνοντας στις πίστες του Exathlon με το ίδιο πείσμα, μπορεί να διεκδικήσει κάθε διάκριση. Η μεγάλη της αγάπη είναι ο αθλητισμός και έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις στο στίβο ενώ έχει ασχοληθεί και με το βόλεϊ. Κατάγεται από την Καλαμάτα και έχει τρεις αδελφές. Σπούδασε Αισθητική και παράλληλα δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ως μοντέλο. Το 2024 στέφθηκε νικήτρια στα καλλιστεία Σταρ Ελληνική Ομορφιά.21 ετώνΜοντέλο/ Αθλήτρια ΒόλεϊΌμορφη και δυναμική ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στο Survivor τη σεζόν 2024-25 έχοντας στο πλευρό την δίδυμη αδελφή της Βίκυ. Με σημαντική εμπειρία στον αθλητισμό και ειδικότερα στο βόλεϊ ξέρει πώς να παίζει ομαδικά κάτι που θα της φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στις πίστες του Exathlon. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Το 2024 κατέκτησε τον τίτλο «Miss Top Model.gr» στα Ελληνικά Καλλιστεία. Έχει σπουδάσει Αισθητική.35 ετώνFitness CoachΈχει αποδείξει πως μπορεί να αναμετρηθεί με ικανότατους αθλητές και να πάρει τη νίκη. Οι συμμετοχές της στο Survivor τη σεζόν 2017-18 και στο Survivor All Star επιβεβαίωσαν την ξεχωριστή δυναμική της στους στίβους μάχης. Στο Exathlon η πρόκληση γίνεται μεγαλύτερη, η ίδια όμως γνωρίζει καλά πώς να απαντά στις πιο δύσκολες προκλήσεις. Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα τη βάση της. Από μικρό παιδί ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και έτσι αποφάσισε να κάνει επάγγελμα τη μεγάλη της αγάπη, είναι Fitness Coach. Ένα από τα αγαπημένα της χόμπι, είναι η πεζοπορία.26 ετώνΚαθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΜε τις επιδόσεις της στο Survivor τη σεζόν 2023-24 απέδειξε για ακόμα μία φορά πως κανένα εμπόδιο δεν είναι μεγάλο για την ίδια. Έχοντας κατακτήσει Πανελλήνια Πρωταθλήματα στα 400μ., 600μ. και 800μ. μετ’ εμποδίων ξέρει πώς να ξεπερνά κάθε δυσκολία που εμφανίζεται μπροστά της και το ίδιο θα κάνει και στις πίστες του Exathlon. Στο άθλημά της μετρά δύο συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος και έχει κατακτήσει με το εθνόσημο τέσσερα μετάλλια. Η καταγωγή της είναι από το Σχηματάρι Βοιωτίας και σπούδασε στην Γυμναστική Ακαδημία. Έχει εμβαθύνει τις σπουδές της στο clinical pilates το οποίο ενδείκνυται ιδιαίτερα για αποκατάσταση τραυμάτων.28 ετώνInterior DesignerΤα στατιστικά είναι εκείνα που μιλούν από μόνα τους για μία από τις πιο δυνατές παίκτριες του Survivor. Τερμάτισε 5η τη σεζόν 2021-22. Επέστρεψε στο Survivor All Star όπου βρέθηκε στην 6η θέση ενώ ολοκλήρωσε πρόωρα την πορεία της στο Survivor τη σεζόν 2023-24 λόγω τραυματισμού. Η είσοδός της στις πίστες του Exathlon αναμένεται εντυπωσιακή καθώς ξέρει πολύ καλά πώς να μπαίνει δυναμικά και να κερδίζει. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την ενόργανη γυμναστική, ωστόσο στην πορεία την κέρδισε ο στίβος. Έχει κερδίσει διακρίσεις σε πανελλήνια πρωταθλήματα στα 3 χλμ. μετ’ εμποδίων, πλέον όμως έχει αποσυρθεί από τον πρωταθλητισμό. Σπούδασε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α. αλλά και interior designer. Πλέον ασχολείται με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων.