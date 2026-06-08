Οργή της Ακρίτα για την επίθεση του τρολ «Πεν Νταλαούρα» στην Κουφονικολάκου: Δεν μπορείτε να τη βρωμίσετε που να χτυπιέστε κάτω

Η Έλενα Ακρίτα απάντησε και σε όσους την επέκριναν για τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε για την «Πεν Νταλαούρα» και διευκρίνισε «δεν πάω στον Αλέξη Τσίπρα»





Στην επίμαχη ανάρτηση το τρολ εμπλέκει την κυρία Κουφονικολάκου με την Τράπεζα Αττικής και τον Χρήστο Καλογρίτσα γράφοντας: «Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα».







Παρουσιάζοντας, δε, το βιογραφικό της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ του Τσίπρα, η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ γράφει «αυτή είναι η Θεώνη και δεν μπορείτε να τη βρωμισετε να χτυπιέστε κάτω».



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Η κυρία Ακρίτα απάντησε και σε όσους την επέκριναν για τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε για την «Πεν Νταλαούρα», ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, με άλλη ανάρτησή της το πρωί της Δευτέρας ότι «δεν πάω στον Αλέξη Τσίπρα.



Όπως έγραψε στις αναρτήσεις της, «είναι εκπληκτικό πάντως το πόσο ανθρωπάκια είναι μερικοί. Αδικείται μια γυναίκα, αποκαθιστάς την αλήθεια κι αυτοί ψάχνουν να βρουν ιδιοτελές κίνητρο πίσω από την πράξη σου αυτή», ενώ σε άλλη απάντηση αναρωτήθηκε «θα διαφθαρεί η νεολαία επειδή θα διαβάσει για τα κόπρανα των ποντικών; Τι μαγνήτη έχω και τους τραβάω Παναγία μου». Δείχνοντας, δε, την πίστη της στην κυρία Κουφονικολάκου έγραψε «εγώ αν είχα ανήλικο παιδί με κάποιο πρόβλημα, πολύ θα ήθελα να βρεθεί μια τέτοια Συνήγορος του Παιδιού στον δρόμο μας» για να σχολιάσει ειρωνικά σε άλλη απάντηση: «ενοχλήθηκαν μερικοί με το ποντικοκούραδα», το διορθώνω "πατημένα ποντικοκούραδα"»



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Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για τη Θεώνη Κουφονικολάκου Τόλμησε να πιασει τη Θεώνη Κουφονικολακου στο στόμα του το νταλαουρα, το πατημένο ποντικοκούραδο του Κασσελακη. Να πει ότι δήθεν η Θεώνη εργαζόταν στην Attica Bank και έγινε και μια λαμογιά εκεί ξερωγώ.



Έλα όμως που δεν δούλεψε ποτέ εκεί. Ποτέ όμως.



Την οργισμένη αντίδραση της Έλενας Ακρίτα προκάλεσαν όσα έγραψε το τρολ « Πεν Νταλαούρα » για την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου Στην επίμαχη ανάρτηση το τρολ εμπλέκει την κυρία Κουφονικολάκου με τηνκαι τονγράφοντας: «Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα».Η αναφορά αυτή προκάλεσε την οργή της Έλενας Ακρίτα, η οποία χαρακτήρισε «πατημένο ποντικοκούραδο του Κασσελάκη» την «Πεν Νταλαούρα», υποστηρίζοντας από την πλευρά της ότι η Θεώνη Κουφονικολάκλου «δεν δούλεψε ποτέ εκεί (σ.σ. στην Τράπεζα Αττικής). Ποτέ όμως».Παρουσιάζοντας, δε, το βιογραφικό της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ του Τσίπρα,γράφει «αυτή είναι η Θεώνη και δεν μπορείτε να τη βρωμισετε να χτυπιέστε κάτω».Η κυρία Ακρίτα απάντησε και σε όσους την επέκριναν για τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε για την «Πεν Νταλαούρα», ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, με άλλη ανάρτησή της το πρωί της Δευτέρας ότι «δεν πάω στον Αλέξη Τσίπρα.Όπως έγραψε στις αναρτήσεις της, «είναι εκπληκτικό πάντως το πόσο ανθρωπάκια είναι μερικοί. Αδικείται μια γυναίκα, αποκαθιστάς την αλήθεια κι αυτοί ψάχνουν να βρουν ιδιοτελές κίνητρο πίσω από την πράξη σου αυτή», ενώ σε άλλη απάντηση αναρωτήθηκε «θα διαφθαρεί η νεολαία επειδή θα διαβάσει για τα κόπρανα των ποντικών; Τι μαγνήτη έχω και τους τραβάω Παναγία μου». Δείχνοντας, δε, την πίστη της στην κυρία Κουφονικολάκου έγραψε «εγώ αν είχα ανήλικο παιδί με κάποιο πρόβλημα, πολύ θα ήθελα να βρεθεί μια τέτοια Συνήγορος του Παιδιού στον δρόμο μας» για να σχολιάσει ειρωνικά σε άλλη απάντηση: «ενοχλήθηκαν μερικοί με το ποντικοκούραδα», το διορθώνω "πατημένα ποντικοκούραδα"»Τόλμησε να πιασει τη Θεώνη Κουφονικολακου στο στόμα του το νταλαουρα, το πατημένο ποντικοκούραδο του Κασσελακη. Να πει ότι δήθεν η Θεώνη εργαζόταν στην Attica Bank και έγινε και μια λαμογιά εκεί ξερωγώ.Έλα όμως που δεν δούλεψε ποτέ εκεί. Ποτέ όμως.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι διακεκριμένη νομικός, υποψήφια διδάκτωρ στη Νομική Σχολή Αθηνών. Συνήγορος του Παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού.



Υπήρξε νομική σύμβουλος στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας σε υποθέσεις κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.



Έχει ένα βαρύ βιογραφικό και μια μακρά πορεία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής πολιτικής.



Αυτή είναι η Θεώνη και δεν μπορείτε να τη βρωμισετε να χτυπιέστε κάτω.



Η ανάρτηση της «Πεν Νταλαούρα» «Από την γνωστή «αμαρτωλή» Attica Bank στον Τσίπρα !!!



Η σχέση της με την υπόθεση Καλογρίτσα!!!



Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα.



Κατά τη διάρκεια των αποκαλύψεων και των δικαστικών ερευνών για τις τηλεοπτικές άδειες, διαπιστώθηκε από εσωτερικούς ελέγχους της τράπεζας ότι τα εν λόγω δάνεια είχαν δοθεί με ΕΛΛΙΠΕΣΤΑΤΕΣ εξασφαλίσεις (με υποθήκη βοσκότοπους).

Η εμπλοκή των στελεχών της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της κας Κουφονικολάκου, εξετάστηκε επισταμένως κατά την εξέταση των στοιχείων για το πώς χορηγήθηκαν τα δάνεια στον «Τοξότη» του Καλογρίτσα. Λόγω των ελεγκτικών της καθηκόντων στην τράπεζα, το όνομά της βρέθηκε στο επίκεντρο μαρτυρικών καταθέσεων και εσωτερικών ελέγχων σχετικά με τις πιέσεις που ασκούνταν για την εκταμίευση των χρημάτων.



Καταλάβατε;

Καταλάβατε…»



«Δεν πάω στον Τσίπρα, είμαστε κι εμείς που λιώνουμε με το παπούτσι μας συκοφάντες και λασπολόγους»

Σε νεότερη ανάρτησή της το πρωί της Δευτέρας η Έλενα Ακρίτα απάντησε και σε όλους όσοι υποστήριξαν ότι η υπέρασπιση της κυρίας Κουφινκολάκου σημαίνει ένταξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.



«Ούτε στον Τσίπρα θέλω να πάω, όσο για καρέκλες και προνόμια τα είχα κι από χτες στη ζωή και στην σταδιοδρομία μου. Απλά είμαστε κι εμείς που υπερασπιζόμαστε το δίκιο. Που λιώνουμε με το παπούτσι μας συκοφάντες και λασπολόγους» έγραψε χαρακτηριστικά.







Η νέα ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα



Γράφεις κάτι για να αποκαταστήσεις μια αδικία όπως στην περίπτωση της Θεωνης Κουφονικολακου. Ισχυρίζονται τα τρολ ότι έκανε μια κομπίνα στην Αττικα Μπανκ όπου δήθεν εργαζόταν. Λες το αυτονοητο, ότι πολύ απλά δεν εργάστηκε ούτε στην Αττικα ούτε σε καμία άλλη τράπεζα.

Το γράφεις.

Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν.

Οι λιγότεροι - που όσο εκφυλίζεται η κοινωνία τόσο περισσότεροι γίνονται - ψάχνουν να βρουν τι ιδιοτελές κίνητρο έχεις για να υπερασπιστείς έναν ανθρωπο που συκοφαντήθηκε βάναυσα. Σε τι αποσκοπείς; Θέλεις να πας στον Τσίπρα, θέλεις καρέκλα, θέλεις προνόμια;

Λοιπόν. Ούτε στον Τσίπρα θέλω να πάω, όσο για καρέκλες και προνόμια τα είχα κι από χτες στη ζωή και στην σταδιοδρομία μου.

Απλα είμαστε κι εμείς που υπερασπιζόμαστε το δίκιο. Που λιώνουμε με το παπούτσι μας συκοφάντες και λασπολόγους.

Κι έτσι θα συνεχίσουμε.

Γιατί μπορεί να μην είμαστε η πλειοψηφία.

Αλλά είμαστε πολλοί.

Και θα γίνουμε περισσότεροι

08.06.2026, 10:11