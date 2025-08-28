Champions League: Συμπληρώθηκε το παζλ των 36 ομάδων της League Phase - Aπόψε στις 7 ο Ολυμπιακός μαθαίνει τους αντιπάλους του
Champions League: Συμπληρώθηκε το παζλ των 36 ομάδων της League Phase - Aπόψε στις 7 ο Ολυμπιακός μαθαίνει τους αντιπάλους του
Στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας οι πρωταθλητές Ελλάδας - Καραμπάκ, Μπριζ, Κοπεγχάγη και Μπενφίκα εξασφάλισαν τα τελευταία εισιτήρια
Τα προκριματικά του Champions League ολοκληρώθηκαν, αφού Καραμπάκ, Μπριζ, Κοπεγχάγη και Μπενφίκα κατάφεραν να βρεθούν στ' αστέρια! Ετσι, στην αποψινή (19.00) κλήρωση στo Μόντε Κάρλο, οι 36 ομάδες θα μάθουν αντιπάλους και ανάμεσά τους βρίσκεται ο Ολυμπιακός.
Οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο, Μαρσέιγ.
Η κλήρωση θα ξεκινήσει από το Γκρουπ 1 όπου θα κληρωθεί μια ομάδα και στη συνέχεια το αυτόματο ψηφιακό λογισμικό της UEFA θα επιλέξει τυχαία οκτώ αντιπάλους λαμβάνοντας υπόψιν τους εξής όρους:
- Δύο ομάδες από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ με έναν εντός και έναν εκτός αγώνα με τις αντιπάλους που θα κληρωθούν
- Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι δύο ομάδες που ανήκουν στην ίδια χώρα
- Δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια χώρα.
Η ίδια διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να κληρωθούν όλες οι ομάδες. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με ημερομηνίες και αγώνες το αργότερο εως το Σάββατο 30 Αυγούστου.
Μονοπάτι πρωταθλητών
Καϊράτ – Σέλτικ 3-2 στα πέναλτι (προκρίθηκε η Καϊράτ, συνολικό σκορ 0-0)
Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ 2-1 (προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ, συνολικό σκορ 2-6)
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1 (προκρίθηκε η Πάφος, συνολικό σκορ 3-2)
Κοπεγχάγη – Βασιλεία 2-0 (προκρίθηκε η Κοπεγχάγη, συνολικό σκορ 3-1)
Καραμπάγκ – Φερεντσάβρος 2-3 (προκρίθηκε η Καραμπάγκ, συνολικό σκορ 5-4)
Μονοπάτι μη πρωταθλητών
Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε 1-0 (προκρίθηκε η Μπενφίκα, συνολικό σκορ 1-0)
Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς 6-0 (προκρίθηκε η Μπριζ, συνολικό σκορ 9-1)
Παρί
Ρεάλ
Οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο, Μαρσέιγ.
Η κλήρωση θα ξεκινήσει από το Γκρουπ 1 όπου θα κληρωθεί μια ομάδα και στη συνέχεια το αυτόματο ψηφιακό λογισμικό της UEFA θα επιλέξει τυχαία οκτώ αντιπάλους λαμβάνοντας υπόψιν τους εξής όρους:
- Δύο ομάδες από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ με έναν εντός και έναν εκτός αγώνα με τις αντιπάλους που θα κληρωθούν
- Δεν μπορούν να είναι αντίπαλοι δύο ομάδες που ανήκουν στην ίδια χώρα
- Δεν μπορούν να υπάρξουν περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια χώρα.
Η ίδια διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι να κληρωθούν όλες οι ομάδες. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί με ημερομηνίες και αγώνες το αργότερο εως το Σάββατο 30 Αυγούστου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς των playoffs του Champions League
Μονοπάτι πρωταθλητών
Καϊράτ – Σέλτικ 3-2 στα πέναλτι (προκρίθηκε η Καϊράτ, συνολικό σκορ 0-0)
Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ 2-1 (προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ, συνολικό σκορ 2-6)
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1 (προκρίθηκε η Πάφος, συνολικό σκορ 3-2)
Κοπεγχάγη – Βασιλεία 2-0 (προκρίθηκε η Κοπεγχάγη, συνολικό σκορ 3-1)
Καραμπάγκ – Φερεντσάβρος 2-3 (προκρίθηκε η Καραμπάγκ, συνολικό σκορ 5-4)
Μονοπάτι μη πρωταθλητών
Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε 1-0 (προκρίθηκε η Μπενφίκα, συνολικό σκορ 1-0)
Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς 6-0 (προκρίθηκε η Μπριζ, συνολικό σκορ 9-1)
Οι 36 φιναλίστ του League Stage του Champions League1ο γκρουπ δυναμικότητας
Παρί
Ρεάλ
Μάντσεστερ Σίτι
Μπάγερν
Λίβερπουλ
Ίντερ
Τσέλσι
Ντόρτμουντ
Μπαρτσελόνα
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Άρσεναλ
Λεβερκούζεν
Ατλέτικο
Αταλάντα
Βιγιαρεάλ
Γιουβέντους
Άιντραχτ
Μπενφίκα
Μπριζ
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Τότεναμ
Αϊντχόφεν
Άγιαξ
Νάπολι
Σπόρτινγκ
Ολυμπιακός
Σλάβια Πράγας
Μπόντο Γκλιμτ
Μαρσέιγ
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Κοπεγχάγη
Μονακό
Γαλατασαράι
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Καραμπάγκ
Αθλέτικ
Νιούκαστλ
Καϊράτ
Πάφος
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Μπάγερν
Λίβερπουλ
Ίντερ
Τσέλσι
Ντόρτμουντ
Μπαρτσελόνα
2ο γκρουπ δυναμικότητας
Άρσεναλ
Λεβερκούζεν
Ατλέτικο
Αταλάντα
Βιγιαρεάλ
Γιουβέντους
Άιντραχτ
Μπενφίκα
Μπριζ
3ο γκρουπ δυναμικότητας
Τότεναμ
Αϊντχόφεν
Άγιαξ
Νάπολι
Σπόρτινγκ
Ολυμπιακός
Σλάβια Πράγας
Μπόντο Γκλιμτ
Μαρσέιγ
4ο γκρουπ δυναμικότητας
Κοπεγχάγη
Μονακό
Γαλατασαράι
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Καραμπάγκ
Αθλέτικ
Νιούκαστλ
Καϊράτ
Πάφος
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα