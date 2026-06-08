Δένδιας: Αναγκαία η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας

Συμμετείχα σήμερα στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη #Λευκωσία, στο πλαίσιο της προεδρίας της στην Ε.Ε. Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στη… pic.twitter.com/iWArK2lgFy