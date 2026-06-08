Δένδιας: Αναγκαία η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Δένδιας: Αναγκαία η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας

Ανάρτηση του Έλληνα υπουργού Άμυνας στο περιθώριο της Άτυπης Σύνοδος των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο

Δένδιας: Αναγκαία η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας για την ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκωσία, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε: «Ανταλλάξαμε απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία στη ναυσιπλοΐα».

«Επιπλέον, κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομόλογό μου, Βασίλη Πάλμα, ενημέρωσα για την τουρκική παρενόχληση διά ασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
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