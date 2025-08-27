«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις

Ένα διαδικτυακό κάλεσμα για «παράλυση» της Γαλλίας στις 10 Σεπτεμβρίου κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα -και όχι μόνο- δημιουργώντας συνειρμούς με την αιφνίδια έκρηξη του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» το 2018.



Το σύνθημα «Μπλοκάρουμε τη χώρα» φαίνεται να βρίσκει πρόσφορο έδαφος όχι μόνο ανάμεσα σε χρήστες του Διαδικτύου, αλλά και σε μερίδα του πολιτικού και συνδικαλιστικού κόσμου.



Η βάση της συγκεκριμένης κίνησης θα βρει δεδομένα την πρώτη μορφή έκφρασης, όπως έχει ανακοινώσει, στις 10 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες μετά την κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον της γαλλικής κυβέρνησης, Ολομέλειας στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, στην οποία έχει επίσημα προσφύγει ο Φρανσουά Μπαϊρού, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης, για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026.

Από πού ξεκίνησε η πρωτοβουλία

Η πρώτη δημόσια αναφορά εμφανίστηκε σε βίντεο του TikTok από τον λογαριασμό Les Essentiels, μια ομάδα με εθνικιστικό και αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό. Το μήνυμα μιλούσε για «πολιτική καραντίνα» και πολύ σύντομα εξελίχθηκε στο κεντρικό σύνθημα: «Η Γαλλία να σταματήσει στις 10 Σεπτεμβρίου». Στη συνέχεια, άλλες συλλογικότητες υιοθέτησαν το κάλεσμα, με κυρίαρχο το δίκτυο Indignons-nous, που δρα κυρίως μέσω της πλατφόρμας Telegram.



Ποιοι στηρίζουν την κίνηση;

Το συνδικάτο των «κίτρινων γιλέκων» δήλωσε ανοιχτά τη στήριξή του, προαναγγέλλοντας δράσεις που ξεκίνησαν από τις 26 Αυγούστου. Στον πολιτικό στίβο, η La France insoumise του Ζαν-Λικ Μελανσόν προσυπογράφει το κάλεσμα, βρίσκοντας συμπαράσταση από Οικολόγους.



Αντίθετα, η γαλλική Ακροδεξιά κρατά αποστάσεις, αν και σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων της δηλώνει θετικό στη συμμετοχή. Τα μεγάλα συνδικάτα αντιμετωπίζουν την κινητοποίηση με επιφυλακτικότητα, με εξαίρεση το CGT, που έχει δηλώσει πως πρόκειται για ένα πιθανό «πρώτο βήμα» για μια γενικευμένη κοινωνική αντεπίθεση.

Τα αιτήματα

Όπως και στο παρελθόν με τα «κίτρινα γιλέκα», έτσι και τώρα τα αιτήματα εμφανίζονται διάσπαρτα και πολυεπίπεδα. Οι Essentiels ζητούν μέχρι και την απομάκρυνση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προτείνοντας παράλληλα την «απεργία της κάρτας» (επί της ουσίας να μην γίνει καμία συναλλαγή μέσω τραπεζών για 24 ώρες) και διακοπή ηλεκτρονικών συναλλαγών.



Επιπλέον, στον «πυρήνα» της ρητορικής τους είναι το σχέδιο εξοικονόμησης 44 δισ. ευρώ που παρουσίασε πρόσφατα ο Φρανσουά Μπαϊρού, το οποίο προβλέπει περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές παροχές, καθώς και κατάργηση αργιών. Στα κοινωνικά δίκτυα, οι αναρτήσεις πλήθυναν τις τελευταίες εβδομάδες, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων τη συχνή χρήση του άρθρου 49.3 από την κυβέρνηση και συνοψίζοντας με το σύνθημα: «Αυτή τη φορά, αποφασίζουμε εμείς».

Ποιοι είναι οι «Essentiels» και ποιος βρίσκεται πίσω τους;



Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για το μεγαλύτερο ιδιωτικό κανάλι στην Γαλλία (TF1), το κάλεσμα μέσω Telegram ξεκίνησε στις 21 Μαΐου 2025 από ένα συλλογικό σχήμα του βορείου τμήματος της Γαλλίας που φέρει το όνομα Essentiels, η ίδρυση του οποίου αποδίδεται στον Julien Marissiaux. Ο πυρήνας του κινήματος χαρακτηρίζεται από έντονα εθνικιστικό και αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό, υποστηρίζει τη διακοπή της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας (Frexit), ενώ συνοδεύεται από θέσεις που κινούνται σε περιθωριακά και συχνά συνομωσιολογικά πεδία.



Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται αιτήματα όπως γαλλική αυτονομία ως αντίβαρο στις επιβαλλόμενες, τεχνοκρατικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Επιπλέον, η οργάνωση συνδέεται με προπαγάνδα από πρόσωπα, όπως οι Francis Lalanne και Idriss Aberhkane, που έχουν πρωτοστατήσει σε κύκλους παραπληροφόρησης, γεγονός που ενισχύει τη ρητορική της πιο κοντά σε συγκρουσιακά και αποκλειστικά δίκτυα. Ο Julien Marissiaux που σύμφωνα με όλες τις γαλλικές έρευνες εμφανίζεται ως ο πρωτεργάτης των «Αναγκαίων» (Les Essentiels), βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών χωρίς ποτέ να έχει προσαχθεί.



Ο ίδιος ο Marissiaux, όταν ρωτήθηκε πρόσφατα από δημοσιογράφους αναφορικά με το κίνημα της 10ης Σεπτεμβρίου, αρνήθηκε να απαντήσει, ωστόσο είχε θέσει εξαρχής το πλαίσιο της «αντίστασης με δημιουργικό πρόσημο» ενώ του αποδίδεται και το σύνθημα για την 10η Σεπτεμβρίου.



Σύμφωνα με τη La Dépêche, το κίνημα έχει ιδρυθεί στη βορειοανατολική Γαλλία με ηγετική μορφή τον Marissiaux, στο πλαίσιο απαιτήσεων για εθνική κυριαρχία -συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης από την ΕΕ, της στήριξης των μικρών επιχειρήσεων και της ανάδειξης του χριστιανικού πολιτισμικού υπόβαθρου.



