Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο

Στην καταγγελία ότι κυκλώματα διακινητών μέσω γραπτών μηνυμάτων στις αρχές Ιουλίου - όταν καταγράφηκε μαζικές ροές στην Κρήτη - «έσπρωχναν» τους επίδοξους μετανάστες να κινηθούν προς την Ελλάδα αντί για την Ιταλία, προχώρησε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.«Μην πάτε προς τα εκεί (δηλαδή στην Ιταλία), κινηθείτε προς την Ελλάδα και την Κρήτη και τη Γαύδο. Είναι το πιο ασφαλές ταξίδι και η χώρα έχει ελαστικό πλαίσιο. Όταν λοιπόν έχεις και τις πληροφορίες, ότι ξαφνικά τα κυκλώματα αρχίζουν να σου κάνουνε μία επιθετική κίνηση, δεν θα αντιδράσεις; Θα αντιδράσεις, και θα αντιδράσεις και με την διπλωματία, θα αντιδράσεις και με την καλύτερη προστασία, θα αντιδράσεις και με την αποτροπή, θα αντιδράσεις και με τη νομοθεσία Την συγκεκριμένη», ανέφερε .Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για τους αποστολείς των μηνυμάτων, ο Θάνος Πλεύρης επιβεβαίωσε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι επρόκειτο για μαζικό μήνυμα προς τους μετανάστες.Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την δευτερολογία του:Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, ως τα τέλη του έτους θα κατατεθεί και νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.Αναποτελεσματικό και ρατσιστικό χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Παχιά λόγια» και επικοινωνιακού τύπου ρυθμίσεις που στοχεύουν σε συγκεκριμένα ακροατήρια, χαρακτήρισε τις ρυθμίσεις του μεταναστευτικού νομοσχεδίου η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.Για επιστροφή σε φιλοτραμπικές πολιτικές, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός που ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου.Η Διαμάντω Μανωλάκου εκ μέρους του ΚΚΕ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι φτιάχνει «σκιάχτρα» και «εχθρούς», ενώ συμβάλλει στο ρατσισμό και την ξενοφοβία, εντείνοντας την καταστολή και την τρομοκρατία εις βάρος των εργαζομένων και του λαού.«Κατακρημνίζετε το δίκαιο του ασύλου» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον υπουργό κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι στοχοποιεί τους αιτούντες άσυλο με το να τους εμφανίζει ως «μεγαλοεγκληματίες».