Με λευκά μαλλιά και μούσια ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που κρυβόταν στο Αίγιο για 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, δείτε φωτογραφίες
Με λευκά μαλλιά και μούσια ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που κρυβόταν στο Αίγιο για 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, δείτε φωτογραφίες
Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψη του 55χρονου που εμφανιζόταν ως «Αντώνης Τζίμας» και έλεγε ότι είχε έρθει στην Ελλάδα από την Αυστραλία για τον καθαρό αέρα επειδή έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα
Ζούσε για 27 χρόνια σε χωριό του Αιγίου ως «Αντώνης Τζίμας», είχε αγοράσει σπίτι και έλεγε ότι επέλεξε να επιστρέψει από την Αυστραλία για τον καθαρό αέρα επειδή είχε δήθεν αρρωστήσει με καρκίνο του πνεύμονα.
Ο λόγος για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, τον Έλληνα ομογενή τον οποίο επί 27 χρόνια αναζητούσαν οι αρχές της Αυστραλίας για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ.
Λίγο πριν τις 10:30 το πρωί ο Δαλαμάγκας μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πατρών προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας της Interpol. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο 55χρονος ομογενής ήταν τελείως αγνώριστος σε σχέση με τις φωτογραφίες του που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα, έχοντας πλέον άσπρα μαλλιά και μούσια.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα flamis.gr, τα ίχνη του 55χρονου ομογενή εντοπίστηκαν μετά από τηλεφώνημα στην αστυνομία του Σίδνεϊ καθώς οι αυστραλιανές αρχές ενημέρωσαν τις αντίστοιχες ελληνικές δεδομένου ότι σε βάρος του Δαλαμάγκας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ.
Η στιγμή της σύλληψης, σύμφωνα με το flamis.gr
Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, όταν ο Δαλαμάγκας εντοπίστηκε από αστυνομικούς δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας αλλά το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων έδειξε ότι ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν για 27 χρόνια στην Αυστραλία.
Ο «Αντώνης Τζίμάς» όλο το προηγούμενο διάστημα είχε φροντίσει να έχει καλές σχέσεις με τους γείτονες ασχολούμενος με τις ελιές, τα κτήματα του και το σπίτι που είχε αποκτήσει.
Οι αυστραλιανές αρχές θεωρούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 πως ο Δαλαμάγκας κρυβόταν στην Ελλάδα και τον είχαν επικηρύξει για 200.000 δολάρια Αυστραλίας, όπως έγραφε το protothema.gr. Η καταγωγή του πατέρα του Δαλαμάγκα είναι από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και της μητέρας του από την Τεμένη Αιγίου.
Ο λόγος για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, τον Έλληνα ομογενή τον οποίο επί 27 χρόνια αναζητούσαν οι αρχές της Αυστραλίας για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ.
Λίγο πριν τις 10:30 το πρωί ο Δαλαμάγκας μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πατρών προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας της Interpol. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο 55χρονος ομογενής ήταν τελείως αγνώριστος σε σχέση με τις φωτογραφίες του που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα, έχοντας πλέον άσπρα μαλλιά και μούσια.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ιστοσελίδα flamis.gr, τα ίχνη του 55χρονου ομογενή εντοπίστηκαν μετά από τηλεφώνημα στην αστυνομία του Σίδνεϊ καθώς οι αυστραλιανές αρχές ενημέρωσαν τις αντίστοιχες ελληνικές δεδομένου ότι σε βάρος του Δαλαμάγκας εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ.
Η στιγμή της σύλληψης, σύμφωνα με το flamis.gr
Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, όταν ο Δαλαμάγκας εντοπίστηκε από αστυνομικούς δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας αλλά το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων έδειξε ότι ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν για 27 χρόνια στην Αυστραλία.
Ο «Αντώνης Τζίμάς» όλο το προηγούμενο διάστημα είχε φροντίσει να έχει καλές σχέσεις με τους γείτονες ασχολούμενος με τις ελιές, τα κτήματα του και το σπίτι που είχε αποκτήσει.
Η δολοφονία
Οι αυστραλιανές αρχές θεωρούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 πως ο Δαλαμάγκας κρυβόταν στην Ελλάδα και τον είχαν επικηρύξει για 200.000 δολάρια Αυστραλίας, όπως έγραφε το protothema.gr. Η καταγωγή του πατέρα του Δαλαμάγκα είναι από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και της μητέρας του από την Τεμένη Αιγίου.
Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.
Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει.
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