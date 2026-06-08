Με λευκά μαλλιά και μούσια ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που κρυβόταν στο Αίγιο για 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία, δείτε φωτογραφίες

Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στη σύλληψη του 55χρονου που εμφανιζόταν ως «Αντώνης Τζίμας» και έλεγε ότι είχε έρθει στην Ελλάδα από την Αυστραλία για τον καθαρό αέρα επειδή έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα