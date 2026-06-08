Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους

«Μακριά από όλα με την αγαπημένη μου», έγραψε στο Instagram

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
56 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις απολαμβάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρέθηκε στη Σέριφο μαζί με τη σύντροφό του.

Ο Έλληνας τενίστας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το κυκλαδίτικο νησί, αποτυπώνοντας στιγμές από τις διακοπές τους. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Off-grid with my chouchou» (Μακριά από όλα με την αγαπημένη μου), ενώ επέλεξε να «ντύσει» το φωτογραφικό άλμπουμ με το τραγούδι «Μερακλήδες».




Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
56 ΣΧΟΛΙΑ

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