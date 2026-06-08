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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Σέριφο με τη σύντροφό του, δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές τους
«Μακριά από όλα με την αγαπημένη μου», έγραψε στο Instagram
Λίγες στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις απολαμβάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος βρέθηκε στη Σέριφο μαζί με τη σύντροφό του.
Ο Έλληνας τενίστας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το κυκλαδίτικο νησί, αποτυπώνοντας στιγμές από τις διακοπές τους. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Off-grid with my chouchou» (Μακριά από όλα με την αγαπημένη μου), ενώ επέλεξε να «ντύσει» το φωτογραφικό άλμπουμ με το τραγούδι «Μερακλήδες».
Ο Έλληνας τενίστας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το κυκλαδίτικο νησί, αποτυπώνοντας στιγμές από τις διακοπές τους. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Off-grid with my chouchou» (Μακριά από όλα με την αγαπημένη μου), ενώ επέλεξε να «ντύσει» το φωτογραφικό άλμπουμ με το τραγούδι «Μερακλήδες».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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