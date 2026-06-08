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Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»
Αταμάν: «Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές»
Στο Anadolu μίλησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού
Πράξη τρίτη απόψε για τους τελικούς της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3 (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), με τη σειρά να είναι στο 1-1.
Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (07/06).
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στο τουρκικό Μέσο, Anadolu και αναφέρθηκε στους τελικούς ζητώντας δίκαιη και ισότιμη διαιτησία. Οι πρασινοι πήραν το Κύπελλο Ελλάδος νωρίτερα στη σεζόν και θέλουν να πάρουν και τον σπουδαιότερο τίτλο εντός συνόρων.
«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία», τόνισε.
Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (07/06).
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στο τουρκικό Μέσο, Anadolu και αναφέρθηκε στους τελικούς ζητώντας δίκαιη και ισότιμη διαιτησία. Οι πρασινοι πήραν το Κύπελλο Ελλάδος νωρίτερα στη σεζόν και θέλουν να πάρουν και τον σπουδαιότερο τίτλο εντός συνόρων.
«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία», τόνισε.
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