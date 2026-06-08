Οι πόζες της Δούκισσας Νομικού με μαύρο μπικίνι, δείτε φωτογραφίες
Οι πόζες της Δούκισσας Νομικού με μαύρο μπικίνι, δείτε φωτογραφίες
Το μοντέλο μοιράστηκε καλοκαιρινά στιγμιότυπα
Φωτογραφίες της με μαύρο μπικίνι δημοσίευσε η Δούκισσα Νομικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το μοντέλο έδειξε την Κυριακή 7 Ιουνίου στους ακολούθους της, πώς περνάει τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού. Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε με ένα μαγιό σε μαύρο χρώμα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο πόζαρε ξαπλωμένη με ένα λευκό. Σε μία ακόμη εικόνα, η Δούκισσα Νομικού κοιτούσε τον φακό, επιλέγοντας ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα.
Δείτε την ανάρτησή της
Το μοντέλο έδειξε την Κυριακή 7 Ιουνίου στους ακολούθους της, πώς περνάει τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού. Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίστηκε με ένα μαγιό σε μαύρο χρώμα, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο πόζαρε ξαπλωμένη με ένα λευκό. Σε μία ακόμη εικόνα, η Δούκισσα Νομικού κοιτούσε τον φακό, επιλέγοντας ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα.
Δείτε την ανάρτησή της
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