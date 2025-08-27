Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας μετά τις προκρίσεις των Καϊράτ, Μπόντο και Πάφου
Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας μετά τις προκρίσεις των Καϊράτ, Μπόντο και Πάφου
Συμπληρώνεται το παζλ της League Phase του Champions League, με 32 ομάδες να έχουν κλειδώσει ήδη το εισιτήριο - Οι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού
Τρεις ακόμα υποψήφιους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός! Η Μπόντο μαζί με την μεγάλη έκπληξη από το Καζακστάν, Καϊράτ Αλμάτι και φυσικά την ατρόμητη Πάφο έκλεισαν με τη σειρά τους το εισιτήριο για την τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης, με το παζλ των γκρουπ δυναμικότητας και την τελική 36αδα να βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την ολοκλήρωση.
Οι 32 εκ των 36 ομάδων άλλωστε που θα συμμετέχουν στο επόμενο Champions League έχουν γίνει ήδη γνωστές, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (27/8) θα συμπληρωθεί εντελώς το παζλ όταν γίνουν γνωστοί κι οι υπόλοιποι τέσσερις σύλλογοι που θα πάρουν στα χέρια τους τα τελευταία εισιτήρια.
Εισιτήρια που θα προκύψουν μέσα από τα ζευγάρια Καραμπάγκ - Φερεντσβάρος, Μπενφίκα - Φενέρμπαχτσε, Μπριζ - Ρέινζτερς και Κοπεγχάγη - Βασιλεία, στις μάχες που θα ρίξουν την αυλαία στην προκριματική φάση. Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, αλλά η θέση του δεν έχει πλέον και πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Θυμίζουμε άλλωστε πως σε αντίθεση με το προηγούμενο φορμάτ της φάσης των ομίλων, πλέον οι συμμετέχουσες ομάδες κληρώνονται με δυο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας (1ο,2ο,3ο,4ο) στη League Phase που θα ολοκληρωθεί μέσα σε οκτώ αγωνιστικές. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League.
1o γκρουπ
Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεάλ Μαδρίτης
Μάντσεστερ Σίτι
Μπάγερν Μονάχου
Λίβερπουλ
Ίντερ
Τσέλσι
Ντόρτμουντ
Μπαρτσελόνα
