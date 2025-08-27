Χρυσό 1-1 της Πάφου με τον Ερυθρό Αστέρα, πέρασε στη League Phase του Champions League - Δείτε το γκολ των 10 εκατομμυρίων

Στα... αστέρια Μπόντο Γκλιμτ και Καϊράτ Αλμάτι

Στ' αστέρια και η Μπόντο Γκλιμτ, αφού μετά την πεντάρα στη Νορβηγία ο επαναληπτικός με τη Στουρμ Γκρατς ήταν τυπική διαδικασία. Οι Αυστριακοί νίκησαν 2-1, αλλά οι Νορβηγοί θα βρεθούν στη League Phase του Champions League. Ο Γιόργκενσεν άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, ωστόσο ο Γιάτα και ο Όερμαν έδωσαν τη νίκη γοήτρου στη Στουρμ.Με απόλυτο ήρωα το νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η Καϊράτ Αλμάτι προκρίθηκε , επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Σέλτικ. Στη ρεβάνς που έγινε στο Καζακστάν, ο 21χρονος γκολκίπερ κράτησε το «μηδέν» για 120 λεπτά (0-0) και συνολικά 210΄ αν προσθέσουμε και το πρώτο ματς της Γλασκώβης. Μετά απ΄όλα αυτά, απέκρουσε και τρία πέναλτι παικτών της Σέλτικ και σίγουρα αξίζει ένα... έξτρα πριμ πρόκρισης!Τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα πλέι οφ του Champions League:Τρίτη, 26/8-Σέλτικ (Σκωτία) 0-0 (0-0)* Προκρίθηκε η Καϊράτ με 3-2 στα πέναλτι-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-1 (2-1)Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-2-1 (0-5)Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 27/8 (3-1)Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 27/8 (0-0)Μπριζ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 27/8 (3-1)Κοπεγχάγη (Δανία)-Βασιλεία (Ελβετία) 27/8 (1-1)