Χρυσό 1-1 της Πάφου με τον Ερυθρό Αστέρα, πέρασε στη League Phase του Champions League - Δείτε το γκολ των 10 εκατομμυρίων

Με ένα ασύλληπτης έμπνευσης γκολ του Ζάζα, η πρωταθλήτρια Κύπρου πρόσθεσε στα ταμεία της άλλα 10 εκατ. ευρώ και έφτασε τα 18,6 που δίνει η είσοδος στους ομίλους - Στα... αστέρια και οι Καϊράτ Αλμάτι και Μπόντο Γκλιμτ
Το θαύμα της Πάφου ολοκληρώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.
Με ένα ασύλληπτης έμπνευσης γκολ του Ζάζα, η πρωταθλήτρια Κύπρου ισοφάρισε 1-1 στο 89΄ τον Ερυθρό Αστέρα και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.
Οι Σέρβοι σκόραραν με τον Ιβανιτς στο 60΄ στη ρεβάνς της Κύπρου και το ματς θα πήγαινε στην παράταση, καθώς η Πάφος είχε επικρατήσει 2-1 στο Βελιγράδι.
Όμως στο 89΄ ο Βραζιλιάνος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ που θα μνημονεύεται για χρόνια. Όχι μόνο για την «ομορφιά» του, αλλά κυρίως για την ιστορική του σημασία.
Η είσοδος στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ δίνει 18.6 εκατομμύρια. Η Πάφος είχε κλειδώσει ήδη το ποσό των 8.6 εκατομμυρίων από την εξασφαλισμένη παρουσία της στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, επομένως απόψε έβαλε άλλα δέκα στα ταμεία της.
Η Πάφος έγινε η 3η κυπριακή ομάδα (μετά την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ) που θα αγωνιστεί στην κύρια φάση του Τσάμπιονς Λιγκ και η πρώτη με το νέο format, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται από την περσινή σεζόν.
Στα... αστέρια Μπόντο Γκλιμτ και Καϊράτ ΑλμάτιΣτ' αστέρια και η Μπόντο Γκλιμτ, αφού μετά την πεντάρα στη Νορβηγία ο επαναληπτικός με τη Στουρμ Γκρατς ήταν τυπική διαδικασία. Οι Αυστριακοί νίκησαν 2-1, αλλά οι Νορβηγοί θα βρεθούν στη League Phase του Champions League. Ο Γιόργκενσεν άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, ωστόσο ο Γιάτα και ο Όερμαν έδωσαν τη νίκη γοήτρου στη Στουρμ.
Με απόλυτο ήρωα το νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η Καϊράτ Αλμάτι προκρίθηκε , επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι της Σέλτικ. Στη ρεβάνς που έγινε στο Καζακστάν, ο 21χρονος γκολκίπερ κράτησε το «μηδέν» για 120 λεπτά (0-0) και συνολικά 210΄ αν προσθέσουμε και το πρώτο ματς της Γλασκώβης. Μετά απ΄όλα αυτά, απέκρουσε και τρία πέναλτι παικτών της Σέλτικ και σίγουρα αξίζει ένα... έξτρα πριμ πρόκρισης!
Τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα πλέι οφ του Champions League:
Τρίτη, 26/8
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-0 (0-0)
* Προκρίθηκε η Καϊράτ με 3-2 στα πέναλτι
Πάφος (Κύπρος)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-1 (2-1)
Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-1 (0-5)
Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 27/8 (3-1)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 27/8 (0-0)
Μπριζ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 27/8 (3-1)
Κοπεγχάγη (Δανία)-Βασιλεία (Ελβετία) 27/8 (1-1)
