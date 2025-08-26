Champions League: Με ήρωα τον γκολκίπερ Αναρμπέκοφ η Καϊράτ 3-2 στα πέναλτι την Σέλτικ, προκρίθηκε στη League Phase - Δείτε βίντεο

Η Καϊράτ από το Καζακστάν κράτησε στο μηδέν τη Σέλτικ στα 120 λεπτά (0-0) και την εκτέλεσε στη ρώσικη ρουλέτα για να προκριθεί για πρώτη φορά στο Champions League