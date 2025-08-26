Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Champions League: Με ήρωα τον γκολκίπερ Αναρμπέκοφ η Καϊράτ 3-2 στα πέναλτι την Σέλτικ, προκρίθηκε στη League Phase - Δείτε βίντεο
Η Καϊράτ από το Καζακστάν κράτησε στο μηδέν τη Σέλτικ στα 120 λεπτά (0-0) και την εκτέλεσε στη ρώσικη ρουλέτα για να προκριθεί για πρώτη φορά στο Champions League
Με απόλυτο ήρωα το νεαρό τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ, η Καϊράτ Αλμάτι προκρίθηκε στη League Phase του Champions League, επικρατώντας 3-2 στα πέναλτι στη Σέλτικ. Στη ρεβάνς που έγινε στο Καζακστάν, ο 21χρονος γκολκίπερ κράτησε το «μηδέν» για 120 λεπτά (0-0) και συνολικά 210΄ αν προσθέσουμε και το πρώτο ματς της Γλασκώβης. Μετά απ΄όλα αυτά, απέκρουσε και τρία πέναλτι παικτών της Σέλτικ και σίγουρα αξίζει ένα... έξτρα πριμ πρόκρισης!
Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια φλύαρη κατοχή της μπάλας για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, γκολ όμως δεν βρήκα και μοιραία η πρόκριση κρίθηκε στη ρώσικη ρουλέτα. Εκεί οι Ίντα, ΜακΚόουαν και Μαέντα... λύγισαν και υπέγραψαν την καταδίκη της Σέλτικ, με την Καϊράτ να επικρατεί 3-2 στα πέναλτι και να φτάνει μέχρι το τέλος της διαδρομής.
Μια διαδρομή που ξεκίνησε από τον πρώτο προκριματικό γύρο και κατέληξε μέχρι τη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης, αποκλείοντας κατά τη σειρά τις Ολίμπια Λιουμπλιάνας, KuPS, Σλόβαν Μπρατισλάβας και στο τέλος τη Σέλτικ. Μια βραδιά ιστορική τόσο για την Καϊράτ, όσο και ολόκληρο το ποδόσφαιρο του Καζακστάν, το οποίο μόλις μια φορά εκπροσωπήθηκε σε τελικά φάση Champions League, τη σεζόν 2025-2026 όταν η Αστάνα είχε γράψει το δικό της παραμύθι.
