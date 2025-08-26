Λίβερπουλ: Απίθανη αντίδραση του Κάραγκερ στο γκολ του Ενγκουμόχα στο 90'+10' - Δείτε βίντεο
Λίβερπουλ: Απίθανη αντίδραση του Κάραγκερ στο γκολ του Ενγκουμόχα στο 90'+10' - Δείτε βίντεο
Ο 16χρονος άσος λύτρωσε την πρωταθλήτρια Αγγλία σε ένα φοβερό παιχνίδι - «Είναι το καλύτερο ματς στην ιστορία» έλεγε εκστασιασμένος ο Αγγλος παλαίμαχος άσος
O Τζέιμι Κάραγκερ είναι ένας από τους σπουδαιότερους θρύλους της Λίβερπουλ. Γέννημα - θρέμμα της πόλης, πέρασε όλη του την καριέρα στους Reds αγωνιζόμενος σε 739 αγώνες με τη φανέλα τους και πλέον είναι ένας από τους κορυφαίους σχολιαστές της αγγλικής -και όχι μόνο- τηλεόρασης.
Στο φινάλε κάθε αγωνιστικής, ο «Κάρα» είναι σχολιαστής στην εκπομπή του SkySports για την Premier League (Monday Night Football) μαζί με τον καλό του φίλο και επίσης μύθο των αγγλικών γηπέδων, Τιερί Ανρί.
Χθες βράδυ η πρωταθλήτρια Αγγλίας Λίβερπουλ είχε μια δύσκολη αποστολή στο St' James Park κόντρα στην Νιούκαστλ. Παρότι βρέθηκε να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο και το παιχνίδι ήταν... θρίλερ. Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αρνε Σλοτ έπαιξε την τελευταία του ζαριά ρίχνοντας στο ματς τον υπερταλαντούχο 16χρονο επιθετικό Ρίο Ενγκουμόχα.
Εκείνος μάλιστα έμελλε να κρίνει τον αγώνα, καθώς σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του και με ένα φοβερό πλασέ την έστειλε στα δίχτυα δίνοντας τη νίκη στη Λίβερπουλ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Όπως είναι λογικό, ο Κάραγκερ... τρελάθηκε στο πλατό του SkySports λίγο πριν βγουν στο αέρα.
Κάποια ουρλιαχτά και μερικές κουβέντες ξεχώριζαν όσο οι υπόλοιποι γελούσαν, ενώ και ο ίδιος ο Άγγλος παλαίμαχος άσος έλεγε «μήπως είναι αυτό το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία;». Αστειευόταν, αλλά όλο το σκηνικό ήταν αγνή... Αγγλία.
Δείτε:
Ειδήσεις σήμερα:
Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή - Από όπλα μέχρι χειροβομδίδα εντόπισε το ΤΕΕΜ
Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Νίκας: Περνά και επίσημα στον Ομιλο Υφαντής – Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών
Στο φινάλε κάθε αγωνιστικής, ο «Κάρα» είναι σχολιαστής στην εκπομπή του SkySports για την Premier League (Monday Night Football) μαζί με τον καλό του φίλο και επίσης μύθο των αγγλικών γηπέδων, Τιερί Ανρί.
Χθες βράδυ η πρωταθλήτρια Αγγλίας Λίβερπουλ είχε μια δύσκολη αποστολή στο St' James Park κόντρα στην Νιούκαστλ. Παρότι βρέθηκε να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο και το παιχνίδι ήταν... θρίλερ. Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αρνε Σλοτ έπαιξε την τελευταία του ζαριά ρίχνοντας στο ματς τον υπερταλαντούχο 16χρονο επιθετικό Ρίο Ενγκουμόχα.
Εκείνος μάλιστα έμελλε να κρίνει τον αγώνα, καθώς σε μια υποδειγματική αντεπίθεση, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του και με ένα φοβερό πλασέ την έστειλε στα δίχτυα δίνοντας τη νίκη στη Λίβερπουλ στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Όπως είναι λογικό, ο Κάραγκερ... τρελάθηκε στο πλατό του SkySports λίγο πριν βγουν στο αέρα.
Κάποια ουρλιαχτά και μερικές κουβέντες ξεχώριζαν όσο οι υπόλοιποι γελούσαν, ενώ και ο ίδιος ο Άγγλος παλαίμαχος άσος έλεγε «μήπως είναι αυτό το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία;». Αστειευόταν, αλλά όλο το σκηνικό ήταν αγνή... Αγγλία.
Δείτε:
@skysports
Carra’s reaction to Rio Ngumoha’s late winner 👀 #premierleague #liverpool #newcastle♬ original sound - Sky Sports
@premierleagueusa
What a moment, what a moment! #liverpool #riongumoha #winner #premierleague #footballtiktok #fyp #foryou♬ original sound - Premier League U.S.
@chloebloxam19
⭐️🔴 RIO NGUMOHA SCORES LAST MINUTE WINNER FOR LFC AT ST JAMES’ PARK SENDING AWAY END INTO MADNESS! | NEWCASTLE 2-3 LIVERPOOL #lfc #riongumoha #lfcfans #liverpoolfc #liverpoolfan #arneslot #premierleague #lfcfamily #lfcfan #fyp #stjamespark #newcastle #footballtiktok♬ original sound - Chloe Bloxam
Ειδήσεις σήμερα:
Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή - Από όπλα μέχρι χειροβομδίδα εντόπισε το ΤΕΕΜ
Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Νίκας: Περνά και επίσημα στον Ομιλο Υφαντής – Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα