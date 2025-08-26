Νίκας: Περνά και επίσημα στον Ομιλο Υφαντής – Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών
Σημαντικό ορόσημο η συμφωνία, δήλωσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος - Στόχος μας να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δυο εταιρειών, διατηρώντας τον χαρακτήρα και την ταυτότητά τους, τόνισε ο Αλέξης Υφαντής
Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της αλλαντοβιομηχανίας ΝΙΚΑΣ στην Υφαντής καθιστώντας πλέον την τελευταία κυρίαρχη στον χώρο της αλλαντοβιομηχανίας.
Οπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Bespoke SGA Holdings Α.Ε. και η Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του dark room.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του έτους.
Ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings Α.Ε., δήλωσε:
«Η συμφωνία πώλησης της ΝΙΚΑΣ στην ΥΦΑΝΤΗΣ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της ΝΙΚΑΣ και στην ενίσχυση της θέσης της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία της, προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών και των καταναλωτών της. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ΝΙΚΑΣ για τη διαχρονική τους προσήλωση και συμβολή.»
Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο κύριος Aλέξιος Υφαντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. επεσήμανε:
«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια ΥΦΑΝΤΗΣ την ΝΙΚΑΣ αφού με την συμφωνία αυτή, δύο ιστορικές εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η ΥΦΑΝΤΗΣ και η ΝΙΚΑΣ κουβαλούν πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία ενώ απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς.
Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δύο εταιριών, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα και την ταυτότητα τους, και την ίδια στιγμή να χαράξουμε μια νέα, δυναμική πορεία με οδηγό την καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή και την αγορά. Σεβόμαστε βαθιά το έργο και την πορεία της ΝΙΚΑΣ και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον για τον ελληνικό κλάδο τροφίμων, με προοπτική και εξωστρέφεια. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά – με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το αύριο».
Το 1992 η εταιρεία μεταφέρθηκε στις σημερινές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, 15.000 τ.μ., στον Δήμο Κηφισιάς, με μόνιμο προσωπικό 300 ατόμων. Σήμερα ο όμιλος απασχολεί συνολικά 1.000 εργαζομένους.
Τα δύο αδέλφια δεν σταμάτησαν εκεί. Το 1996 ίδρυσαν τη «Θράκης Γεύσεις» μέσω της εταιρείας Luncheon Meat Έβρου Α.Ε., με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, ενώ δύο χρόνια αργότερα η εταιρεία πέρασε στην ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, ξεκινώντας την παραγωγή αλλαντικών.
Το 1998 αποτέλεσε ορόσημο: η ΥΦΑΝΤΗΣ προχώρησε σε διεθνές άνοιγμα, ιδρύοντας την ΥΦΑΝΤΗΣ Ρουμανίας. Αρχικά με περιορισμένη παραγωγή, η εταιρεία εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό βιομηχανικό κόμβο, με εργοστάσιο 3.500 τ.μ. στο Βουκουρέστι, 120 άτομα προσωπικό, ημερήσια παραγωγή 10 τόνων και τέσσερα κέντρα διανομής (Τιμισοάρα, Οραντέα, Κλουζ, Κραϊόβα).
Το 2008 ιδρύθηκε η ΥΦΑΝΤΗΣ Βουλγαρίας με στόχο τη διανομή προϊόντων που προσαρμόζονται στις γευστικές συνήθειες της τοπικής αγοράς, ενώ η επιτυχία στα Βαλκάνια οδήγησε το 2012 στη δημιουργία της Ifantis Cyprus.
Υφαντής: Από το Μοσχάτο στην παγκόσμια παρουσία σε Λονδίνο και ΗΠΑΤο 1980 τα αδέλφια Υφαντή έκαναν το πρώτο τους βήμα στον χώρο της αλλαντοβιομηχανίας, ανοίγοντας το εργοστάσιο στο Μοσχάτο, όπου παρήγαν και διέθεταν αλλαντικά που γρήγορα κατέκτησαν τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα.
Το 2013 ο όμιλος εξαγόρασε την ιστορική εταιρεία ελαιολάδου «ΡΟΗ Α.Ε.». Η στρατηγική εξωστρέφειας συνεχίστηκε: το 2016 ιδρύθηκε η Ifantis France στο Παρίσι και το 2018 η Esti Foods LLC στις ΗΠΑ.
Το 2019, μέσω της θυγατρικής Ifantis France SAS, δημιουργήθηκε η La Maison Ifantis στη Γαλλία, ενώ το 2020 ήρθε η σειρά της Esti Foods UK με έδρα το Λονδίνο.
Η οικογένεια Υφαντή δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες και στον τουρισμό. Από το 2004 εισήλθε δυναμικά στα ξενοδοχεία πόλης με το Fresh Hotel, στο κέντρο της Αθήνας. Στην ιδιοκτησία της οικογένειας ανήκουν, επίσης, τα πολυτελή ξενοδοχεία «Υ» και «SEY» στην Κηφισιά, καθώς και δύο ξενοδοχειακές μονάδες στη Σάμο.
Πηγή: Newmoney.gr
