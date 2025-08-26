Νίκας: Περνά και επίσημα στον Ομιλο Υφαντής – Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών

Σημαντικό ορόσημο η συμφωνία, δήλωσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος - Στόχος μας να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δυο εταιρειών, διατηρώντας τον χαρακτήρα και την ταυτότητά τους, τόνισε ο Αλέξης Υφαντής