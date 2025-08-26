Premier League: Ματς γκραν-γκινιολ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 16χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ - Δείτε τα γκολ
Οι Reds με ήρωα τον Ρίο Νγκουμόχα στο φινάλε μπόρεσαν να λυγίσουν την αξιόμαχη Νιούκαστλ των δέκα παικτών από το 45' και να κάνουν το 2Χ2 στην Premier League
Ματς γκραν-γκινιολ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» όπου η Λίβερπουλ προηγήθηκε νίκησε 3-2 τη Νιούκαστλ με τον 16χρονο Ρίο Νγκουμοχα να σκοράρει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και να γίνεται ο ήρωας της αναμέτρησης. Είχε μπει λίγο νωρίτερα (90+6΄) στη θέση του Χάκπο!
Η αποβολή του Άντονι Γκόρντον με απευθείας κόκκινη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, φάνηκε να «καθαρίζει» την υπόθεση για τους πρωταθλητές που είχαν ήδη πάρει το προβάδισμα. Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου ο Εκιτικέ έγραψε το 0-2 με το τρίτο του γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τους «Reds», οι οποίοι δαπανησαν 95εκ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Άινχτραχτ.
Η νίκη έμοιαζε δεδομένη, όμως οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν ποτε. Μείωσαν στο 57΄ με τον Μπρούνο Γκιμαράες και έφτασαν στην ισοφάριση στο 88΄ με τον Δανό Γουϊλιαμ Οσούλα. Όμως το θρίλερ δεν είχε τελειώσει ακόμα, αφού τον τελευταίο λόγο είχε ένα παιδί του 2008, ο Νγκουμόχα που έγινε ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ.
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35' Τζόνσον, 45'+2 Ραλφίνια)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)
Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)
Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34΄,56΄ Τίμπερ, 45+1΄ Σάκα, 48΄, 90+5΄πεν. Γκιοκέρες)
Τότεναμ 6
Λίβερπουλ 6
Τσέλσι 4
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Μάντσεστερ Σίτι 3
Σάντερλαντ 3
Έβερτον 3
Μπόρνμουθ 3
Μπέρνλι 3
Μπρέντφορντ 3
Λιντς 3
Κρίσταλ Πάλας 2
Φούλαμ 2
Νιούκαστλ 1
Μάντσεστερ Γιουν. 1
Άστον Βίλα 1
Μπράιτον 1
Γουέστ Χαμ 0
Γουλβς 0
