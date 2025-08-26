Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο

Κατά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι με προορισμό τον Πειραιά, ο κόσμος βουτά για να αποχαιρετήσει τους τουρίστες

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, μικροί και μεγάλοι της Σικίνου είπαν το δικό τους «αντίο» στους τουρίστες που πέρασαν τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί. Πρόκειται για τους λεγόμενους «απονεριστές» και το έθιμο της... βουτιάς.

Λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι της Σικίνου με προορισμό τον Πειραιά, ως είθισται πλέον στο νησί, το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και ο κόσμος βουτάει στα απόνερά του για το αποχαιρετήσει.

Σε ένα διαφορετικό σκηνικό φέτος, ένας άνδρας και μια γυναίκα από το λιμενικό προσπαθούσαν να σταματήσουν τον κόσμο από το να βουτήξει λόγω της επικινδυνότητας του εθίμου. Ωστόσο δεν κατάφεραν πολλά, αφού αρκετοί πέτυχαν την πολυπόθητη βουτιά.

