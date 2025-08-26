Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Κατά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι με προορισμό τον Πειραιά, ο κόσμος βουτά για να αποχαιρετήσει τους τουρίστες
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, μικροί και μεγάλοι της Σικίνου είπαν το δικό τους «αντίο» στους τουρίστες που πέρασαν τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί. Πρόκειται για τους λεγόμενους «απονεριστές» και το έθιμο της... βουτιάς.
Λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι της Σικίνου με προορισμό τον Πειραιά, ως είθισται πλέον στο νησί, το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και ο κόσμος βουτάει στα απόνερά του για το αποχαιρετήσει.
Σε ένα διαφορετικό σκηνικό φέτος, ένας άνδρας και μια γυναίκα από το λιμενικό προσπαθούσαν να σταματήσουν τον κόσμο από το να βουτήξει λόγω της επικινδυνότητας του εθίμου. Ωστόσο δεν κατάφεραν πολλά, αφού αρκετοί πέτυχαν την πολυπόθητη βουτιά.
Δείτε βίντεο:
Λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» από το λιμάνι της Σικίνου με προορισμό τον Πειραιά, ως είθισται πλέον στο νησί, το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και ο κόσμος βουτάει στα απόνερά του για το αποχαιρετήσει.
Σε ένα διαφορετικό σκηνικό φέτος, ένας άνδρας και μια γυναίκα από το λιμενικό προσπαθούσαν να σταματήσουν τον κόσμο από το να βουτήξει λόγω της επικινδυνότητας του εθίμου. Ωστόσο δεν κατάφεραν πολλά, αφού αρκετοί πέτυχαν την πολυπόθητη βουτιά.
Δείτε βίντεο:
@fotis_ang
Απονεριστες στην Σίκινο #aponeristas #sikinos #apoplous#greekislands#tik_tok♬ Chariots Of Fire (Original) - The Flame
@thanosaik
#sikinos #sikinosgreece #sikinos🇬🇷 #summervibes #summer2025🌴☀️♬ πρωτότυπος ήχος - harisalexioumusic
@hlianavalsamaki
Το πιο γλυκό αντίο.🧡 #sikinos #fyp #foru #foryoupage❤️❤️♬ πρωτότυπος ήχος - Pirini Lailapa official
Ειδήσεις σήμερα:
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα