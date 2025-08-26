Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή - Από όπλα μέχρι χειροβομβίδα εντόπισε το ΤΕΕΜ
Οι Αρχές ερευνούν πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων - Μεταξύ των ευρημάτων, επίσης, ήταν βλήματα όλμου, φυσίγγια, κορμός υποπολυβόλου, σιδερογροθιές, χειροπέδες, πτυσσόμενα γκλομπ και θρησκευτικές εικόνες
Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καισαριανή, όταν περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία για όπλα και πυρομαχικά μέσα σε κάδο απορριμμάτων, στην οδό Ρήγα Φεραίου 11.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, το οποίο μετά από έρευνα εντόπισε μεταξύ άλλων:
- •δύο μοχλούς απελευθέρωσης χειροβομβίδας τύπου arges, οξειδωμένους,
- •μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό μηχανισμό,
- •δέκα κεφαλές από βλήματα όλμου και διάφορα άλλα τμήματα,
- •φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
- •αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
- •οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
- •τρεις κορμούς από περίστροφα,
- •έναν σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thompson της ίδιας περιόδου,
- •κορμό από πολυβόλο αγνώστου τύπου,
- •σιδερογροθιές, χειροπέδες, δύο πτυσσόμενα γκλομπ, φυσιγγιοθήκες και κλείστρα όπλων,
- καθώς και 14 θρησκευτικές εικόνες.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.
Δείτε φωτογραφίες:
