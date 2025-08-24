Γενικός Διευθυντής Belgrade Arena για το Final Four του 2026: «Η Euroleague έχει πει να πάμε στο ΟΑΚΑ»
Γενικός Διευθυντής Belgrade Arena για το Final Four του 2026: «Η Euroleague έχει πει να πάμε στο ΟΑΚΑ»
Ο Γκόραν Γκρμποβιτς αποκάλυψε σε σερβικό podcast ότι η Αθήνα είναι το φαβορί για τη διοργάνωση του 2026
Ο Γενικός Διευθυντής της «Belgrade Arena», της έδρας της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα, μίλησε σε σερβικό podcast για τις πιθανότητες που έχει το Βελιγράδι να πάρει τη διοργάνωση του Final four του 2026.
Θυμίζουμε ότι τα δύο φαβορί είναι το Βελιγράδι και η Αθήνα, με τον Γκρμποβιτς να αποκαλύπτει ότι το ΟΑΚΑ έχει αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο για τη διοργάνωση του 2026, κατηγορώντας τη διοίκηση της Euroleague για τη διαδικασία απόφασης.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Τώρα για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι με την Αθήνα, για μία ας πούμε διαμάχη για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αίτηση πέρυσι, για όλα τα τρία χρόνια του Final Four, το 2025, το 2026 και το 2027. Κανείς άλλος δεν έκανε αίτηση. Δύο μέρες πριν ψηφίσει η διοίκηση της Ευρωλίγκας, το Άμπου Ντάμπι εμφανίστηκε. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Ευρωλίγκας.
Σε ρωτάνε από την πίεση αίματός σου, μέχρι το χρώμα ματιών σου, για να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις, να συμπληρώσεις. Έξι από εμάς, συμπληρώσαμε πολλά έγγραφα. Και μας είπαν ότι επέλεξαν το Άμπου Ντάμπι επειδή μας έδωσε χρήματα, οπότε πάμε εκεί. Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκανε τη συμφωνία, κάποιο ποσοστό πηγαίνει στην ECA και οι ομάδες πήραν τα λίγα που περίσσεψαν», είπε και συνέχισε:
«Ειδικά οι μεγαλύτερες ομάδες δεν θα πάνε στην Αθήνα λόγω του Γιαννακόπουλου, επειδή προσβάλει την Ευρωλίγκα και τα πάντα και όλους. Ωστόσο, η τωρινή διεύθυνση της Ευρωλίγκας λέει ότι δεν έχει σημασία που μας προσβάλει. Σκεφτείτε τι έκανε στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Δεν πειράζει, θα πάμε στο ΟΑΚΑ είπαν.
Και συνήθως, εμείς έχουμε Σέρβους εσωτερικούς προδότες που θα κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε και η Αθήνα να το πάρει. Δεν θα σκεφτούν τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα τον ανταμείψουν που τους αποκαλεί μαφία, ηλίθιους και μπάσταρδους. Αλλά η διεύθυνση της Ευρωλίγκας λέει ότι δεν πειράζει. Η ECA είναι ουδέτερη. Η IMG θέλει απλώς τα χρήματα».
