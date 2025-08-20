ΠΑΟΚ: Με Γιακουμάκη στην Κροατία, εκτός οι Πέλκας, Σορετίρε
H αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα

Μετά την πρόκριση επί της Βόλσφμπεργκερ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ριέκα για τα playoffs του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούνται την  Πέμπτη από τους Κροάτες με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή και τον νεοαποκτηθέντα, Γιώργο Γιακουμάκη. Μέσα θα είναι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Στον αντίποδα εκτός αποστολής θα είναι εκτός του Τάισον που αναμένεται να επιστρέψει μετά την διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων και οι Πέλκας, Σορετίρε.

Αναλυτικά την αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα αποτελούν οι: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ και Μύθου.


