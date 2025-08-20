Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα

■ Δημιουργία ενός χαμηλότερου ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 15% στο τμήμα του εισοδήματος από 10.001 έως 16.000 ευρώ τον χρόνο. Στόχος είναι να εξομαλυνθεί η εκτίναξη φόρου που προκύπτει σήμερα για όποιον περνά από τον συντελεστή 9% (στα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ) στον συντελεστή 22%. Από μόνο του το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να αποφέρει ετήσια ελάφρυνση έως 420 ευρώ για μισθωτούς ή συνταξιούχους που ζουν με μηνιαίο εισόδημα από 1.000 ευρώ και πάνω καθαρά.■ Αναπροσαρμογές και στα ανώτερα κλιμάκια, αλλά και στον ανώτατο συντελεστή φόρου εισοδήματος. Σήμερα, ο υψηλός συντελεστής φτάνει στο 44%, αλλά ενεργοποιείται για εισοδήματα από 40.000 ευρώ και άνω. Πιάνει δηλαδή μισθούς από 2.850 ευρώ τον μήνα, επίπεδο που θεωρείται σχετικά χαμηλό πλέον για τα δεδομένα μιας μεσαίας τάξης οικογένειας. Εξετάζεται έτσι να ξεκινά από τα 45.000 ή 50.000 ευρώ και άνω ή να μειωθεί κατά 2 έως 4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 42% ή στο 40% ενδεχομένως. Στην τσέπη μια τέτοια μείωση θα απέφερε επιπλέον 1.000 έως 2.000 ευρώ ετησίως (αναλόγως πώς τελικώς θα εφαρμοστεί) για εισοδήματα πάνω από 40.000 ή και 50.000 ευρώ τον χρόνο.■ Αλλαγή στα κλιμάκια και τους συντελεστές μπορεί να συμπαρασύρει προς τα πάνω και το (έμμεσο) αφορολόγητο μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών που έχει καθηλωθεί στα 8.636 ευρώ για τον άγαμο, στα 9.500 ή 10.000 ευρώ ενδεχομένως. Αυτή η αλλαγή έχει συμβολικό, αλλά και πρακτικό στόχο: η μείωση του αφορολόγητου στα 8.636 ευρώ επιβλήθηκε ως μνημονιακό μέτρο το 2016 και είχε ως αποτέλεσμα να πληρώνουν φόρο εισοδήματος ακόμα και εργαζόμενοι που ζουν με μόλις 620 ευρώ τον μήνα. Εξαιτίας της, 2 εκατομμύρια νοικοκυριά βλέπουν τις αυξήσεις μισθών που πήραν την τελευταία πενταετία να ψαλιδίζονται από το εξαιρετικά χαμηλό αφορολόγητο όριο. Η πίεση της ακρίβειας ενισχύει τις προθέσεις για αντιμετώπιση της φορολογικής παγίδας που δημιουργούν οι συνεχείς αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Η αύξηση του αφορολόγητου θα πρόσθετε άλλα 100-120 ευρώ ετησίως στο καθαρό εισόδημα των φορολογουμένων.■ Εναλλακτικά και στοχευμένα, όμως, εξετάζεται να δοθεί μεγαλύτερο αφορολόγητο μόνο σε οικογένειες με παιδιά, πέρα από τα 1.000 ευρώ ανά παιδί που ισχύουν ήδη από το 2024. Συνδυαστικά, το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά μπορεί να ξεκινά από 11.000 ευρώ και άνω, προσφέροντας ενισχυμένα οφέλη επιπλέον 150-220 ευρώ για κάθε παιδί. Σήμερα, το αφορολόγητο για οικογένεια με ένα παιδί φτάνει στα 10.000 ευρώ, για δύο παιδιά στα 11.000 ευρώ και με τρία παιδιά στα 12.000 ευρώ.■ Επιπλέον, το φορολογικό πακέτο εισάγει και σταδιακό κούρεμα τεκμηρίων διαβίωσης. Εξετάζεται εξορθολογισμός και μείωσή τους κατά 30%, σταδιακά ενδεχομένως, έως το 2027. Η εξέλιξη αυτή θα δώσει ανάσα σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά -στην πλειονότητά τους μισθωτοί και συνταξιούχοι- που πληρώνουν πρόσθετο φόρο περί τα 300 ευρώ οι περισσότεροι για φορολογητέα εισοδήματα που υπολογίζει διά νόμου η Εφορία, αλλά στην πραγματικότητα δεν τα έχουν.