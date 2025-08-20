Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια: Ναρκωτικά, ρόπαλα και ρευματοκλοπές - 8 συλλήψεις
Απανωτές έφοδοι της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά σε Μενίδι και Λιόσια: Ναρκωτικά, ρόπαλα και ρευματοκλοπές - 8 συλλήψεις
Από το πρωί οι Αρχές βρίσκονται στη Φυλή για έρευνες και έχουν επικεντρωθεί σε σπίτια και επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παραβατικών - Στο σημείο ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά
Μεγάλη επιχείρηση στην Δυτική Αττική πραγματοποίησε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο πάταξης της εγκληματικότητας στην περιοχή.
Από το πρωί οι Αρχές βρίσκονται στη Φυλή για έρευνες και έχουν επικεντρωθεί σε σπίτια που βρίσκονται σε καταυλισμούς και επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παραβατικών.
Μετά το σπίτι στο οποίο εντοπίστηκαν ναρκωτικά και ρόπαλα χθες στο Μενίδι, οι Αστυνομικοί έκαναν και σήμερα εφόδους. Σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Φυλής, βρέθηκαν οχήματα χωρίς πινακίδες. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ έχοντας μαζί τους και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα έγιναν ειδικές έρευνες για ρευματοκλοπή σε σπίτια στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 8 άτομα στο πλαίσιο τόσο εντοπισμού παραβατικών συμπεριφορών όσο και εκτέλεσης ενταλμάτων. Κατά τις ίδιες πηγές οι έξι αφορούν ρευματοκλοπή, μία ρευματοκλοπη και ναρκωτικά και μία ρευματοκλοπη, ναρκωτικά, περί προσωπικών δεδομένων (καμερες).
Δείτε βίντεο από τις εφόδους και τις έρευνες της ΕΛΑΣ:
Υπενθυμίζεται ότι χθες, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις Αχαρνές, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και αστυνομικού σκύλου.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο άτομα — μία 40χρονη και ένας 35χρονος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και «δημιουργία προφίλ» («profiling»), με τα οποία πιστοποιήθηκε εγκληματική δράση στη διακίνηση ναρκωτικών προς άτομα που επισκέπτονταν τις οικίες των κατηγορουμένων για τον σκοπό αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, η 40χρονη εντοπίστηκε στο σπίτι της να κατέχει —και για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού της— νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου, καθώς και ξύλινο ρόπαλο μήκους 60 εκατοστών. Ο 35χρονος βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο μήκους 80 εκατοστών.
Από τις έρευνες στις οικίες και την κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 2.596 ευρώ. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις ακόμη κατοικίες, από τις οποίες προσήχθησαν τρία άτομα για εξακρίβωση της δικαστικής τους ταυτότητας.
Οι αρχές επισημαίνουν ότι η 40χρονη έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα και της είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Από το πρωί οι Αρχές βρίσκονται στη Φυλή για έρευνες και έχουν επικεντρωθεί σε σπίτια που βρίσκονται σε καταυλισμούς και επιχειρήσεις για τον εντοπισμό παραβατικών.
Μετά το σπίτι στο οποίο εντοπίστηκαν ναρκωτικά και ρόπαλα χθες στο Μενίδι, οι Αστυνομικοί έκαναν και σήμερα εφόδους. Σε πλυντήριο αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Φυλής, βρέθηκαν οχήματα χωρίς πινακίδες. Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ έχοντας μαζί τους και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα έγιναν ειδικές έρευνες για ρευματοκλοπή σε σπίτια στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 8 άτομα στο πλαίσιο τόσο εντοπισμού παραβατικών συμπεριφορών όσο και εκτέλεσης ενταλμάτων. Κατά τις ίδιες πηγές οι έξι αφορούν ρευματοκλοπή, μία ρευματοκλοπη και ναρκωτικά και μία ρευματοκλοπη, ναρκωτικά, περί προσωπικών δεδομένων (καμερες).
Δείτε βίντεο από τις εφόδους και τις έρευνες της ΕΛΑΣ:
Υπενθυμίζεται ότι χθες, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις Αχαρνές, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και αστυνομικού σκύλου.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο άτομα — μία 40χρονη και ένας 35χρονος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και «δημιουργία προφίλ» («profiling»), με τα οποία πιστοποιήθηκε εγκληματική δράση στη διακίνηση ναρκωτικών προς άτομα που επισκέπτονταν τις οικίες των κατηγορουμένων για τον σκοπό αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, η 40χρονη εντοπίστηκε στο σπίτι της να κατέχει —και για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού της— νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου, καθώς και ξύλινο ρόπαλο μήκους 60 εκατοστών. Ο 35χρονος βρέθηκε να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο μήκους 80 εκατοστών.
Από τις έρευνες στις οικίες και την κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 2.596 ευρώ. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις ακόμη κατοικίες, από τις οποίες προσήχθησαν τρία άτομα για εξακρίβωση της δικαστικής τους ταυτότητας.
Οι αρχές επισημαίνουν ότι η 40χρονη έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα και της είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς θα ανοίξουν χιλιάδες σπίτια που είναι κλειστά: «Σπίτι μου ΙΙ», κοινωνική αντιπαροχή και κίνητρα
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Politico: H νέα γραμμή της Ευρώπης για να αποκαλύψει τη μπλόφα του Πούτιν - Πώς συνεργάζεται με τον Τραμπ για να το πετύχει
Πώς θα ανοίξουν χιλιάδες σπίτια που είναι κλειστά: «Σπίτι μου ΙΙ», κοινωνική αντιπαροχή και κίνητρα
Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα
Politico: H νέα γραμμή της Ευρώπης για να αποκαλύψει τη μπλόφα του Πούτιν - Πώς συνεργάζεται με τον Τραμπ για να το πετύχει
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα