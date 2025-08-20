Δύο νεκροί σε τροχαία με μηχανές μέσα σε λίγες ώρες σε Αγία Παρασκευή και Πέτρου Ράλλη
ΕΛΛΑΔΑ
Αθήνα Τροχαία δυστυχήματα Νεκροί Τροχαίο Αγία Παρασκευή Πέτρου Ράλλη

Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ στην Αγία Παρασκευή, ενώ, μία άλλη προσέκρουσε σε κολώνα στην Πέτρου Ράλλη - Δείτε φωτογραφίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, το πρωί της Τετάρτης, στην Αγία Παρασκευή και την Πέτρου Ράλλη, με θύματα αναβάτες δικύκλων.

Το πρώτο τροχαίο καταγράφηκε γύρω στις 10:25 το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου, στην Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο οδηγός εξετράπη για άγνωστο λόγο από την πορεία της και συγκρούστηκε με ΙΧ. Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο στην Αγία Παρασκευή:

Λίγο αργότερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος του Αιγάλεω. Δίκυκλο με δύο επιβαίνοντες προσέκρουσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός και τον τραυματισμό του δεύτερου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, ενώ οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός εκ των δύο.

Δείτε φωτογραφίες από το δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη:

