Αίτημα της Ρεάλ Μαδρίτης προς FIFA και UEFA να μην εγκρίνουν το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Η Ρεάλ Μαδρίτης τοποθετήθηκε δημόσια για την διεξαγωγή της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι και έστειλε αίτημα σε FIFA και UEFA για να μην εγκρίνουν την εν λόγω πρόταση